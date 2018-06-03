إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس كركوك لدعمه محاولة استقلال كردستان

أ ف ب

أصدر القضاء العراقى الأحد مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس محافظة كركوك الكردى ريبوار طالبانى الذى فر إلى اربيل بعد سيطرة القوات العراقية على المحافظة الغنية بالنفط ، وذلك على خلفية تأييده اجراء الاستفتاء حول استقلال اقليم كردستان.

وقال مصدر فى مجلس محافظة كركوك لفرانس برس ان "مذكرة قبض صدرت بحق رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالبانى وفق احكام المادة 321 من قانون العقوبات العراقي"، موضحا ان "المذكرة جاءت على خلفية قرار رفع علم اقليم كردستان وقرار الاستفتاء" الذى اجرى العام 2017.

ولعب محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم ورئيس مجلسها انذاك ريبوار طالبانى، وكلاهما يلاحقهما القضاء العراقى، دورا بارزا فى دعم اجراء الاستفتاء الذى هدف لاستقلال الاقليم، وقام طالبانى برفع علم اقليم كردستان فى كركوك، رغم معارضة بغداد.

وفر طالبانى الى أربيل، عاصمة اقليم كردستان، بعد فشل الاستفتاء وقيام قوات الحكومة المركزية باستعادة السيطرة على كركوك فى أكتوبر الماضي.