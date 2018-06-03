video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس كركوك لدعمه محاولة استقلال كردستان

الأحد، 03 يونيو 2018 05:14 م
إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس كركوك لدعمه محاولة استقلال كردستان كركوك العراقية
أ ف ب
إضافة تعليق

أصدر القضاء العراقى الأحد مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس محافظة كركوك الكردى ريبوار طالبانى الذى فر إلى اربيل بعد سيطرة القوات العراقية على المحافظة الغنية بالنفط ، وذلك على خلفية تأييده اجراء الاستفتاء حول استقلال اقليم كردستان.

 

وقال مصدر فى مجلس محافظة كركوك لفرانس برس ان "مذكرة قبض صدرت بحق رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالبانى وفق احكام المادة 321 من قانون العقوبات العراقي"، موضحا ان "المذكرة جاءت على خلفية قرار رفع علم اقليم كردستان وقرار الاستفتاء" الذى اجرى العام 2017.

 

ولعب محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم ورئيس مجلسها انذاك ريبوار طالبانى، وكلاهما يلاحقهما القضاء العراقى، دورا بارزا فى دعم اجراء الاستفتاء الذى هدف لاستقلال الاقليم، وقام طالبانى برفع علم اقليم كردستان فى كركوك، رغم معارضة بغداد.

 

وفر طالبانى الى أربيل، عاصمة اقليم كردستان، بعد فشل الاستفتاء وقيام قوات الحكومة المركزية باستعادة السيطرة على كركوك فى أكتوبر الماضي.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: إصابة 4 مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة غربى كركوك

مقتل 2 من عناصر الشرطة فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى غربى كركوك

سقوط قذيفة هاون بالقرب من ساحة اعتصام المواطنين جنوب كركوك بالعراق

مصدر أمنى عراقى: إصابة شرطيين فى تفجير جنوب كركوك

مقتل مدنى فى هجوم مسلح بمحافظة كركوك العراقية

كركوك

العراق

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة