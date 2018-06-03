إسعاف قنا: 35 سيارة لتغطية امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور خالد يوسف، أن مرفق إسعاف قنا بإشراف الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف، على اتم الاستعداد لتأمين وتغطية لجان امتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكافة الأجهزة المعنية.

وأفاد يوسف، أن هناك خطة لعمل سيارات مرفق الاسعاف لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة من خلال رفع الطوارئ لـ35 سيارة إسعاف مجهزة وتحت إشراف عدد من المسعفين المتميزين، لافتا إلى أنه سيتم وضع سيارتين ثابتتين أمام المدارس التى بها عدد كبير من اللجان بالمدن الكبرى بالمحافظة وسيارة متحركة بين لجان المدارس المتقاربة

وأوضح يوسف، أنه تم توزيع أرقام السيارات على مشرفى اللجان للاتصال فور وقوع أى طارئ.