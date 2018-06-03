إسرائيل تفتح تحقيقا حول وضع متظاهرين إسرائيليين علم تل أبيب تحت أقدامهم

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا فى قيام متظاهرين إسرائيليين بوضع العلم الإسرائيلى تحت أقدامهم فى المظاهرات التى شهدتها مدينة حيفا الجمعة الماضية، تضامنا مع سكان قطاع غزة.



العلم الإسرائيلى

وقالت الإذاعة، إن سبب فتح التحقيق هو انتشار مقطع فيديو لقيام ملثم بخطف علم إسرائيل من يد امرأة ليلقى به إلى الأرض وبعدها يقوم بوضعه تحت قدميه ويسير عليه ويقوم آخرين بذلك.



علم إسرائيل

وأشارت الصحيفة أن المظاهرات التى خرجت الجمعة الماضية شارك فيها أعضاء عرب من الكنيست الإسرائيلى من القائمة العربية المشتركة، حيث طالب المشاركون فى المظاهرات برفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية بها.

وأوضحت الإذاعة أنه طبقا للقانون الإسرائيلى فأن عقوبة من يهين العلم الإسرائيلى 3 سنوات سجن مع النفاذ.