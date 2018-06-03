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أمين اتحاد المصريين بالخارج: نجدد البيعة للرئيس السيسى لاستكمال الانجازات

الأحد، 03 يونيو 2018 12:20 م
أمين اتحاد المصريين بالخارج: نجدد البيعة للرئيس السيسى لاستكمال الانجازات الرئيس السيسى يؤدى اليمين
الكويت (أ ش أ)
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أكد الأمين العام للاتحاد العام للمصريين فى الخارج علاء سليم، أن أبناء مصر فى الخارج، يجددون العهد ويؤيدون الوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال الإنجازات التى تحققت خلال فترة رئاسته الأولى.

وأضاف سليم – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الأحد، أن خطة العمل التى أعلن الرئيس السيسى اعتزامه تطبيقها فى ولايته الرئاسية الثانية، تأتى استكمالا للانجازات التى تحققت فى الولاية الأولى، والتى تخطت 11 ألف مشروع متنوع، أسهمت فى تحسن المنظومة الاقتصادية بشهادة المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى انعكاس تلك المشروعات على حياة المواطن المصري، سواء تطوير البنى التحتية، أو شبكات الكهرباء، أو شبكة الطرق القومية وغيرها من المشروعات التى ساهمت فى وضع مصر مرة أخرى على خريطة الاستثمار العالمية.

وأضاف أن الرئيس السيسى لم يكتف بالوقوف أمام ما تم من انجازات خلال ولايته الرئاسية الأولى، لكنه تعهد فى خطابه أمس، بالاهتمام ببناء المواطن المصرى، والعمل على تاكيد هويته المصرية، باعتباره كنز الأمة الحقيقى، وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح للتنمية الشاملة، خاصة فى ظل الخطط التى تتبناها الدولة لتطوير ملفات الصحة، والتعليم والثقافة.

 


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