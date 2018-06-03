أمطار متوقعة تساعد فى إطفاء حريقى نيو مكسيكو وكولورادو الأمريكيتين

رويترز

من المتوقع هطول أمطار غزيرة على ولايتى نيو مكسيكو وكولورادو الأمريكيتين، اليوم الأحد، مما سيساعد رجال الإطفاء فى جهودهم لمكافحة حريقين هائلين.

قال برايان هيرلى عالم الأرصاد الجوية فى مركز تابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية فى كوليدج بارك بولاية ماريلاند إن من المتوقع سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة.

وقال "هذا نبأ جيد بالنسبة لهم منسوب المياه يصل إلى 3.5 سنتيمتر فى المتوسط فى نيو مكسيكو. وسنحذر فى بعض المواقع من انهمار سيول بسبب الجفاف الشديد للأراضى".

وتوقع هيرلى أن يصل منسوب المياه إلى 1.27 سنتيمتر فى ولاية كولورادو فى جنوب غرب البلاد مما سيدعم جهود الإطفاء هناك أيضا.

وقال مسؤولو إطفاء إن انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة أججا الحريقين اللذين استعرا فى نيو مكسيكو وكولورادو واستمرا حتى صباح اليوم الأحد مما هدد ما يقرب من 1900 منزل وأجبر مئات السكان على مغادرة منازلهم الواقعة فى مناطق نائية.

والحريق الأكبر فى نيو مكسيكو. وأفادت نشرة على موقع إلكترونى معنى بالمعلومات عن الحرائق فى نيو مكسيكو بأن هذا الحريق لم يتم احتواؤه وأنه أتى حتى صباح اليوم الأحد على ما يزيد على 30 ألف فدان بالقرب من قرية سيمارون التى يقطنها 1100 من السكان وتقع شمال شرقى سانتا فى.

وأصدر المسؤولون أمر إجلاء إلزامى يوم الجمعة فى سيمارون بعدما هدد الحريق نحو 300 منزل.

وقال مسؤولون إن الحريق أتى على نحو 12 مبنى ملحقا بمعسكر قريب للكشافة كان قد جرى إخلاؤه،ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق الذى اندلع يوم الخميس.

وقالت إدارة الغابات الأمريكية إن الحريق الثانى اندلع يوم الجمعة على بعد نحو عشرة أميال شمالى دورانجو بولاية كولورادو ليأتى على ما يقرب من 2000 فدان ويجبر نحو 1500 شخص قرب الحدود الجنوبية لغابة سان جوان الوطنية على ترك منازلهم.

وقال مسؤولو مقاطعة لا بلاتا فى كولورادو إنهم فتحوا مراكز إيواء بعدما صدر أمر بإخلاء نحو 825 منزلا إضافة إلى توجيه إخطارات مسبقة بإخلاء نحو 760 منزلا آخر.