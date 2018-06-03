أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-6-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 3-6-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 939.286 مليار جنيه.

إيقاف تداول دايس

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال ربع ساعة من بدء جلسة تداول اليوم الأحد.

البورصة تربح 8.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 939.286 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 129 مليون ورقة مالية بقيمة 668 مليون جنيه عبر تنفيذ 13 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 50.59% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 33.64%، والعرب على 15.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.27% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.72%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 502 ألف جنيه، 70.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.3 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 54.5 مليون جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 16675 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2844 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 16871 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 844 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2154 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 461 نقطة.

وارتفعت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 32 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

لجنة تظلمات مصر للمقاصة

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة، الرقابة المالية، القرار رقم 688 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لنظر التظلمات من قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على قوائم المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية برئاسة المستشار القانوني لرئيس الهيئة وعضوية اثنين من رؤساء الإدارات المركزية بها.

وتتلقى اللجنة، بحسب بيان صحفى اليوم الأحد، أوراق التظلم بدءًا من اليوم الأحد الموافق 3/6/2018 ولمدة خمسة أيام عمل، وتنهي أعمالها في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم آخر تظلم لها واستيفاء أوراقه.

هذا وتنظر اللجنة أيضاً التظلمات التي قد ترد على نتائج الانتخابات النهائية.