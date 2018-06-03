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"أحدب رمضان" يقترن بكوكب المريخ فى مشهد بديع بسماء الوطن العربى الليلة

الأحد، 03 يونيو 2018 05:00 ص
"أحدب رمضان" يقترن بكوكب المريخ فى مشهد بديع بسماء الوطن العربى الليلة القمر - أرشيفيه
كتب محمود راغب
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تشهد سماء المنطقة العربية الليلة وقوع القمر الأحدب بالقرب من كوكب المريخ، فى اقتران بديع وهى فرصة مثالية للتصوير بسماء الوطن العربى .
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كوكب المريخ سيظهر للراصد بالعين المجردة فى صورة نقطة ضوئية حمراء ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية تضاريس سطح القمر الرئيسية ولكن لرؤية قرص المريخ فهناك حاجة لاستخدام تلسكوب أكبر بسبب حجم قرصه الظاهرى الصغير.
 
وتابعت، أنه بسبب المسافة الفاصلة بين القمر والمريخ لن يظهرا سوياً فى مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن رؤيتهما عبر المنظار الثنائى العينية.
 
وأشارت إلى أنه يمكن ملاحظة أن كوكب المريخ أصبح الأن أكثر لمعاناً مقارنة بالأشهر القليلة الماضية، وقريباً سيكون فى ذروة لمعانه ولبقية العام 2018 .
 
وقالت إن كوكب المريخ سوف يصل إلى حالة التقابل أواخر شهر يوليو المقبل، وسيكون حدث استثنائى حيث سيكون المريخ أقرب إلى الأرض وأكثر إشراقا منذ 2003 لذلك فإن هذا العام سيكون مثالى جدا لرصد الكوكب .
 
 
 

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كوكب المريخ

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