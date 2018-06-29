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10 آلاف أجنبى يقيمون بصورة غير قانونية فى كوريا الجنوبية بعد الأولمبياد

الجمعة، 29 يونيو 2018 12:53 م
10 آلاف أجنبى يقيمون بصورة غير قانونية فى كوريا الجنوبية بعد الأولمبياد دورة الألعاب الأولمبية فى كوريا الجنوبية
أ ش أ
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أظهر تقرير حكومى كورى جنوبى، أن أكثر من 10 ألاف زائر أجنبى يقيمون بصورة غير قانونية فى البلاد، بعد دخولهم بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 فى مدينة بيونج تشانج.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن التقرير الذى قدمته وزارة العدل إلى عضو فى البرلمان، كشف أنه تم منح 351 ألفا من الزائرين الأجانب تصاريح دخول دون تأشيرة لحضور الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى الفترة من 9 إلى 25 فبراير الماضى.

وتوصل التقرير، إلى أن ما مجموعه 11 ألفا و535 من بين هؤلاء الزائرين يقيمون بشكل غير قانونى فى كوريا الجنوبية حيث لم يخرجوا من البلاد بعد انتهاء فترة التأشيرة، وكانت سول أضفت طابعا رسميا على ترتيبات الإعفاء من التأشيرة لمدة 90 يومًا للأجانب، كجزء من الجهود المبذولة لجذب الزوار إلى الأولمبياد والمناطق السياحية فى البلاد، وهى المرة الأولى التى تسمح فيها الدولة للأجانب بالدخول بدون تأشيرة لحدث رياضى دولى.

 


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