‎وزيرة السياحة تلقى كلمة بحفل تخرج دفعة الدراسات العليا بالجامعة الأمريكية

كتبت ميرفت رشاد

ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الكلمة الرئيسية لحفل تخرج دفعة 2018 للدراسات العليا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وسبق وألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، كلمة التخرج لطلبة جامعة ماريلاند فى كولدچ بارك بالولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضى حيث تحرص الجامعات الكبيرة كل عام على اختيار شخصيه ناجحة وملهمة لإلقاء الكلمة أمام الخريجين لتكون نموذجًا يحتذوا به فى حياتهم العملية.



رانيا المشاط تلقى الكلمة الرئيسية بحفل الدراسات العليا بالجامعة الأمريكية

حصلت المشاط على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية فى القاهرة عام 1995 ثم على درجتى الماجستير والدكتوراة فى الاقتصاد من جامعة ميريلاند كولدچ بارك بالولايات المتحدة عام 2001، بعدها عملت كخبير اقتصادى أول فى صندوق النقد الدولى بواشنطن لمدة 5 سنوات قبل أن تستعين بها الدولة لشغل منصب وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للسياسة النقدية والتى استمرت به إحدى عشر عاماً حتى تم اختيارها لشغل منصب مستشار كبير اقتصادى صندوق النقد الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية فى أغسطس 2016.

وخلال هذا المنصب ترأست بعثات لصندوق النقد الدولى إلى البنوك المركزية فى دول مختلفة لوضع أطر السياسة النقدية وتعميقها بمفاهيم الاستقرار المالى لتطوير أهداف وأدوات البنوك المركزية للرقابة والاشراف، وكانت آخر اسهاماتها فى الكتاب الأخير الذى أصدره صندوق النقد الدولى بعنوان "آفاق صياغة السياسية النقدية" فى إبريل 2018.



رانيا المشاط وزيرة السياحة تلقى كلمة بحفل الجامعة الأمريكية

‎وفى مستهل كلمتها أعربت الوزيرة عن سعادتها بوجودها وإلقائها الكلمة أمام خريجى دفعة الدراسات العليا بالجامعة، الذين سيصبحون يوما ما صناع قرار كل فى مجاله وهنأتهم على نجاحهم متمنية لهم التوفيق.

‎وأشارت الوزيرة، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، إلى أهمية سنوات الجامعة حياة كل إنسان، وما تعلمته داخل الفصول الدراسية وفى المكتبة وفِى أروقة الجامعة، وتقدمت بالشكر لجميع الأساتذة الذين تعلمت على أيديهم، والذين كان لهم أكبر الأثر فى شغفها بعلوم الاقتصاد الدولى ودور المنظمات الدولية والتجارة الخارجية وغيرها من المواد التى ساهمت فى بناء مستقبلها فى مجال الاقتصاد.

‎كما أشارت إلى أهمية مشاركة الطلاب فى الأنشطة المختلفة خلال فترة الجامعة التى تنمى قدراتهم وتوهلهم لسوق العمل، وقالت إنها كانت حريصة على المشاركة فى العديد منها خلال فترة دراستها مثل نموذج الأمم المتحدة، ونموذج الجامعة العربية، وغيرها من الأنشطة الطلابية ، كما انُتخبت لتمثل قسم الاقتصاد فى اتحاد طلاب الجامعة.



رانيا المشاط وزيرة السياحة

‎وخلال الكلمة، تحدثت الوزيرة عن أهمية خلفيتها الاقتصادية والخبرة التى اكتسبتها وأثر هذه الخبرات فى منصبها الحالى كوزيرة للسياحة؛ مؤكدة على أن القطاع السياحى قطاع حيوى ومحرك للاقتصاد المصرى نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

‎‏‎وأكدت على الدور المحورى للمرأة المصرية على مر العصور، فمصر كان لديها ملكات لهن بصمات فى التاريخ ، وأشارت إلى أن تمكين المرأة على رأس أولويات الدولة المصرية؛ حيث أصبحت المرأة فى مصر تتولى أعلى المناصب، ‎وحثت الوزيرة الخريجين على العمل الجاد والسعى الدائم لتحقيق أحلامهم.



رانيا المشاط

واختتمت كلمتها بتوصية الخريجين أن يتذكروا أن صغر السن ليس عائقاً أبداً أمام الانسان لكى يحلم، ومهما تقدم به العمر فأنه يستطيع أن يحقق حلمه.

‎والجدير بالذكر أن الجامعة الامريكية بالقاهرة قامت بمنح الدكتور محمود محى الدين نائب البنك الدولى الدكتوراه الفخرية فى ذات الحفل، وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن سعادتها بالمشاركة فى هذه المناسبة الخاصة بتكريم الدكتور محمود محى الدين، الذى تأثرت به كثيرا خلال حياتها العلمية والعملية.