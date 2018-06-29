​ضبط 5 آلاف قرص مخدر وأدوية منتهية الصلاحية فى صيدلية بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تحفظت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة في الشرقية علي كميات كبيرة من المخدرات والمنشطات الجنسية وأدوية خاصة بوزارة بالصحة ضبطت فى 6 صيدليات بينهما صيدلية شهيرة بمدنية الزقازيق، التى عثر فيها على 5 آلاف قرص مخدر.

وقال الدكتور محمد عبد الحى مدير إدارة التفتيش الصيدلى، لـ"اليوم السابع"، شنت الإدارة حملات مكثفة على عدد من الصيدليات أسفرت عن ضبط 5 آلاف قرص مخدر ومنشطات جنسية داخل صيدلية مشهورة فى الزقازيق، عبارة عن 1600 قرص أدوية متنوعة جدول ثان أدوية مؤثرة على الحالة النفسية، و27 حقنه أدوية منع حمل خاص بوزارة الصحة محظور بيعها بالصيدليات، و2500 قرص أدوية متنوعة مستوردة غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة وغير مرخص ببيعها، و1900 قرص أدوية جنسية متنوعة مجهولة المصدر غير مصرح بتداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة، و15 أمبول جدول ثالث مخدرات وجدول أول مؤثر على الحالة النفسية.

وفى كفر صقر ضبط فى 4 صيدليات 350 قرص ترامادول، و200 أمبول ماء مذيب للحق و650 قرص أدوية متنوعة منتهية الصلاحية، و200 قرص منتهى الصلاحية، و150 قرص أدوية خاصة بمنظمة الأونروا محظور ببيعها، و35 علبة دواء متنوع محفوظ فى درجة حرارة غير مناسبة ما أدى إلى تلفها، و25 علبة أدوية متنوعة خاصة بوزارة الصحة والسكان محظور بيعها فى الصيدليات، وتحريز دفتر خاص بأدوية الجدول الأول المؤثر علي الحالة النفسية لوجود تلاعب فى إثبات حصة أمبولات النالوفين.



المضبوطات



كمية من الادوية المخدرة و المنشطات



المضبوطات