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وزير يمنى يطالب المجتمع الدولى بمنع المليشيات من التدخل فى العمل الانسانى

الجمعة، 29 يونيو 2018 07:09 ص
وزير يمنى يطالب المجتمع الدولى بمنع المليشيات من التدخل فى العمل الانسانى جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن أ ش أ
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طالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنى، عبدالرقيب فتح،  المجتمع الدولى بردع مليشيا الحوثى الانقلابية ومنعها من التدخل فى العمل الإنساني.

وقال فتح ، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، إن مضايقات المنظمات العاملة الإغاثية التى تقوم بعملها الإنسانى يُعدُّ عملاً إرهابياً باميتاز، ويستوجب من المجتمع الدولى والمنظمات الأممية إدانته، والوقوف بوجهه بكل قوة وحزم واتخاذ كل الطرق والوسائل الكفيلة بردع المليشيات عن التدخل فى العمل الإنسانى وعمل المنظمات الإغاثية".

وأدان الوزير اليمنى اقتحام مليشيا الحوثى الانقلابية مخازنَ برنامج الأغذية العالمى فى محافظة الحديدة واختطاف اثنين من الموظفين فى المنظمة الأممية، واقتيادهم إلى جهة مجهولة، معتبراً ذلك جريمة حرب ومخالفة للقوانين الدولية والإنسانية.

 


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