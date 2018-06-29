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وزير المالية: 989 مليار جنيه إيرادات الدولة فى الموازنة الجديدة

الجمعة، 29 يونيو 2018 07:08 م
وزير المالية: 989 مليار جنيه إيرادات الدولة فى الموازنة الجديدة الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ايرادات مصر خلال العام المالى الذى سيبدأ  2018/2019 بلغ 989 مليار جنيه والإنفاق خلال ذات الموازنة  بلغ 412 مليار جنيه.

وأضاف معيط، تصل فوائد وخدمة الدين تصل 817  مليار جنيه من حجم الإيرادات، وهذه هى المشكلة التى تواجهها مصر ونعمل على التغلب عليها حتى تعود هذه الأموال لخدمة المواطنين من تعليم وصحة.

وأكد محمد معيط، خلال حواره مع الإعلامى مصطفى بكرى ببرنامج "حقائق وأسرار" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن 77% تقريبا من الإيرادات تأتى من حصيلة الضرائب من بينها الجمارك والضريبة العقارية وأنواع أخرى ،والجزء الآخر يأتى من رسوم تنمية وحصة الدولة فى توزيعات شركات قطاع الأعمال والعام وإيرادات أخرى متعددة.

 


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