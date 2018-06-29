وزير المالية: 989 مليار جنيه إيرادات الدولة فى الموازنة الجديدة

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ايرادات مصر خلال العام المالى الذى سيبدأ 2018/2019 بلغ 989 مليار جنيه والإنفاق خلال ذات الموازنة بلغ 412 مليار جنيه.

وأضاف معيط، تصل فوائد وخدمة الدين تصل 817 مليار جنيه من حجم الإيرادات، وهذه هى المشكلة التى تواجهها مصر ونعمل على التغلب عليها حتى تعود هذه الأموال لخدمة المواطنين من تعليم وصحة.

وأكد محمد معيط، خلال حواره مع الإعلامى مصطفى بكرى ببرنامج "حقائق وأسرار" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن 77% تقريبا من الإيرادات تأتى من حصيلة الضرائب من بينها الجمارك والضريبة العقارية وأنواع أخرى ،والجزء الآخر يأتى من رسوم تنمية وحصة الدولة فى توزيعات شركات قطاع الأعمال والعام وإيرادات أخرى متعددة.