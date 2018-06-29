video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 09:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير المالية: عدم إصلاح الاقتصاد جعل المصريون يسكنون المقابر والعشوائيات

الجمعة، 29 يونيو 2018 07:50 م
وزير المالية: عدم إصلاح الاقتصاد جعل المصريون يسكنون المقابر والعشوائيات الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن السبب وراء انتشار ظاهرة العشوائيات وسكن المصريين بالمقابر وتردى خدمات الدولة من تعليم وصحة وخلافه، كان  عدم وجود تنمية واستغلال موارد الدولة الاستغلال الأمثل وتبنى سياسات اقتصادية إصلاحية تمكن المصريين من عيش حياة آدمية.

وأضاف "معيط"، خلال حواره مع الإعلامى مصطفى بكرى ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، :"فى فترة كان كل موارد الدولة بتاخدها وبتحطها فى تنكات البنزين ومبتعملش نمو ولا تنمية بشرية واجتماعية، مما أدى لظهور العشوائيات وتردى الخدمات وسكن المصريين المقابر.. وهو ده التمن اللى دفعه الشعب لأنك مش عاوز تعمل إصلاح وتمشى صح".

وشدد وزير المالية على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة المصرية الآن مؤلم للمواطنين لكنه ضرورى من أجل النهوض بالبلاد من الكبوة التى تعانى منها، وتابع:"المواطنين ماتو فى طوابير الخبز فى السابق ودفعوا ثمن عدم الإصلاح الاقتصادى من أموالهم كثيراً".

ووعد "معيط"، باستكمال ما بدأه الوزير السابق عمرو الجارحى من هيكلة وتبسيط إجراءات وميكنة للخدمات، وتابع:"خصص من وقته الكثير وأنا هكمل على ما بدأه"، مشدداً على أن الاهتمام بالعنصر البشرى ضمن أولويات وزارة المالية.

وأضاف أنه يسعى لتحقيق كل شئ يصب فى الصالح العام للدولة المصرية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الضريبية وأن يدفع الجميع تكلفة الإصلاح الاقتصادى، وتابع:"ندرس عدة مقترحات لتحقيق العدالة الضريبية بما يخدم الاقتصاد المصرى".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. الدولة المصرية تصلح ما أفسدته يد الجماعة الإرهابية

فيديو.. وزير المالية: "منذ فترة طويلة بنصرف بالسلف وسنتغلب على ذلك وننهيه"

فيديو.. وزير المالية: سأسعى للتخفيف من أعباء التأمينات بالتنسيق مع وزارة التضامن

وزير الماليه

محمد معيط

مصطفى بكرى

سياسيات نقديه

اقتصاد

اخبار مصر

مقابر

عشوائيات




لا تفوتك
السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة