وزير الداخلية: ساهرون على أمن الوطن مهما كلفنا ذلك من تضحيات

كتب محمود عبد الراضى

كرم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عددا من رجال الشرطة المعينين بخدمة الارتكاز الأمنى بأول شارع التسعين بمنطقة القاهرة الجديدة بنطاق مديرية أمن القاهرة، وذلك نظراً لجهودهم ويقظتهم أثناء قيامهم بأداء واجبهم وحسن معاملة المواطنين من أجل الوفاء برسالة جهاز الشرطة النبيلة فى حفظ أمن المجتمع واستقراره.

وأشار وزير الداخلية إلى أن يقظة رجال الشرطة وحرصهم على أداء واجبهم بجدية وتفانى وإخلاص وجاهزيتهم للتصدى بشجاعة لأى مواقف طارئة، يُعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع، ويؤكد أن رجال الشرطة سيظلون على العهد بهم دائما وأبداً ساهرين على أمن الوطن وأمانه مهما كلفهم ذلك من تضحيات .

وأعرب المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لتكريم وزير الداخلية، مؤكدين أن هذا التكريم حافزاً لهم ولزملائهم نحو مزيد من التفانى فى الأداء والإخلاص فى العطاء من أجل حفظ أمن الوطن والمواطنين.