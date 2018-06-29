وزيرة البيئة تؤكد ضرورة دمج الطلاب فى المشروعات البيئية

كتبت آية دعبس

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة أهمية العمل على رفع الوعى البيئى لدى طلاب الجامعات، وضرورة دمجهم فى المشروعات البيئية، مشددة على اهتمام وزارة البيئة ومؤسسات الدولة بمراعاة أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية فى جميع المشروعات التنموية للدولة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة فى ختام فعاليات برنامج الوعى البيئى لرفع وعى طلاب الجامعات المصرية ودمج الطلاب فى المشروعات البيئية الذى نظمته وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة جبهة الهوية المصرية خلال الفترة من 26 حتى 28 يونيو بمشاركة عدد من طلاب جامعات القاهرة والمنصورة وبنى سويف وذلك بالمركز الثقافى التعليمى "بيت القاهرة" الفسطاط.

تضمن البرنامج التدريبى استعراض خطط وزارة البيئة فى العمل على تطوير المحميات الطبيعية وأسلوب الاستثمار البيئى بها وتنمية مواردها، وجهود الوزارة فى الحد من التلوث سواء فى مجال الهواء أو معالجة مياه الصرف الصناعى، إضافة إلى حل مشكلة مكامير الفحم النباتى التقليدية وتحويلها إلى مكامير فحم مطورة، ودور وزارة البيئة فى مجال إدارة الأزمات والكوارث.

كما تضمن البرنامج عرضًا لعدد من أوجه التعاون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التى تمت بين وزارة البيئة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم شباب المستثمرين من خلال القيام ببعض المشروعات البيئية فى عدد من المجالات ومنها تدوير المخلفات الزراعية وتطوير مكامير الفحم ودعم شراء معدات خاصة بأعمال تدوير المخلفات بصفة عامة.