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واشنطن تدفع تعويضا لأسرة امرأة يابانية قتلها مواطن أمريكى بمقاطعة أوكياناوا

الجمعة، 29 يونيو 2018 12:26 م
واشنطن تدفع تعويضا لأسرة امرأة يابانية قتلها مواطن أمريكى بمقاطعة أوكياناوا وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس
أ ش أ
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قال وزير الدفاع اليابانى إيتسونورى أونوديرا، اليوم الجمعة، إن الحكومة الأمريكية وافقت على دفع تعويض لأسرة امرأة يابانية من مقاطعة أوكياناوا، بالنيابة عن عامل سابق بقاعدة جوية أمريكية تمت إدانته بقتلها فى عام 2016.

وأضاف أونوديرا، عقب محادثات أجراها مع نظيره الأمريكى جيم ماتيس، فى طوكيو، أنه فى حالة أن المدفوعات الأمريكية لم تغط قيمة التعويض الذى فرضته المحكمة، ستقوم الحكومة اليابانية بدفع المبلغ المتبقى على سبيل التعزية، حسبما نقلت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية.

وطعن العامل الأمريكى كينيث فرانكلين شينزاتو، فى صحة الاتهامات التى وجهتها إليه محكمة مدينة ناها بقتل المرأة التى كانت تبلغ 20 عامًا، ولفتت الصحيفة، إلى أن المتهم لم يطعن فى حكم المحكمة الذى صدر فى 31 يناير الماضى بدفع تعويض لأسرة الضحية، وبموجب ذلك أصبح الحكم نهائيًا، ولم يتم الإعلان عن المبلغ الذى طلبته المحكمة.

وبعدما قال فريق الدفاع الخاص بشينزاتو إنه لا يستطيع دفع التعويض المطلوب، سعت أسرة الضحية للحصول على تعويض من الحكومة الأمريكية بموجب الاتفاق المبرم بين اليابان والولايات المتحدة بشأن وضع القوات، ويذكر أن المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد على شينزاتو فى ديسمبر الماضي، قائلة إنه ضرب الشابة اليابانية على رأسها ثم طعنها فى عنقها بينما كان يحاول الاعتداء عليها فى مدينة أوروما فى 28 أبريل عام 2016 وقتلها بعد ذلك.


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