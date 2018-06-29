نواب بريطانيون: فيسبوك لا تزال تراوغ بشأن كمبردج أناليتيكا والأخبار المزيفة

لندن (رويترز)

قال رئيس لجنة برلمانية بريطانية اليوم الجمعة، إن شركة فيسبوك لا تزال تراوغ فى أجوبتها على أسئلة اللجنة بشأن فضيحة تتعلق بإساءة استخدام مؤسسة كمبردج أناليتيكا لبيانات مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى.

وتفحص لجنة الشؤون الرقمية والإعلامية الأخبار المزيفة وكيف استخدمت مؤسسة كمبردج أناليتيكا للاستشارات، التى استعانت بها حملة المرشح الرئاسى الأمريكى آنذاك دونالد ترامب فى 2016، بيانات فيسبوك بعد الحصول عليها بشكل غير قانوني.

وقالت كمبردج أناليتيكا إنها حذفت البيانات عندما طُلب منها ذلك ولم تستخدمها فى حملة ترامب. كما تنفى القيام بأعمال مدفوعة الأجر ضمن حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس اللجنة داميان كولينز ردا على أحدث خطاب من فيسبوك للجنة "تواصل فيسبوك التعامل بنمط من السلوك المراوغ.. وهو نمط ظهر خلال مسار تحقيقنا". ووصف أجوبة الشركة على طريقة مراقبتها للإعلانات السياسية ومواردها المخصصة للأمن بأنها غير كافية.

وأضاف "يبدو أن الشركة تفضل الحد الأدنى من التدقيق... سنتطرق لهذه النقطة ضمن تقريرنا المؤقت الذى سينشر فى حينه".