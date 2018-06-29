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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة، 29 يونيو 2018 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية
كتب – محمود راغب
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 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن توالى درجات الحرارة انخفاضها ليسود، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه تتراوح بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

 
الصغرى العظمى 
القاهرة 24 34
 
وسط الدلتا 24 34
 
الإسكندرية 23 29
 
بلطيم 22 29
 
مطروح 21 28
 
السلوم 21 29
 
سيوة 21 34
 
بورسعيد 25 29
 
دمياط 24 29
 
العريش 19 30
 
رفح 19 29
 
الإسماعيلية 22 34
 
السويس 23 34
 
رأس سدر 24 34
 
نخل 18 32
 
نويبع 28 34
 
طابا 23 32
 
كاترين 21 31
 
الطور 25 32
 
شرم الشيخ 28 37
 
الغردقة 27 36
 
مرسى علم 28 36
 
الفيوم 24 35
 
بنى سويف 24 35
 
المنيا 25 35
 
أسيوط 25 36
 
سوهاج 26 38
 
قنا 28 39
 
الأقصر 28 40
 
أسوان 29 41
 
أبوسمبل 29 40
 
الوادى الجديد 30 37
 
شلاتين 29 35
 
ابو رماد 29 34
 
راس حدربة 28 33
 
حلايب 29 33
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى: 

الصغرى العظمى 
 
مكة المكرمة 32 43
 
المدينة 32 46
 
الرياض 28 43
 
المنامة 30 38
 
أبوظبى 31 44
 
الدوحة 28 39
 
الكويت 33 47
 
دمشق 14 35
 
بيروت 24 28
 
عمان 16 30
 
القدس 18 27
 
غزة 24 29
 
بغداد 27 43
 
مسقط 30 35
 
صنعاء 16 30
 
الخرطوم 27 40
 
طرابلس 27 34
 
تونس 22 36
 
الجزائر 20 27
 
الرباط 15 24
 
نواكشوط 24 35
 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

الصغرى العظمى 
 
أنقرة 14 30
 
اسطنبول 20 25
 
اسلام اباد 25 33
 
نيودلهى 28 33
 
جاكرتا 24 32
 
بكين 25 37
 
كوالالمبور 23 31
 
طوكيو 24 31
 
أثينا 20 29
 
روما 17 30
 
باريس 18 28
 
مدريد 20 33
 
برلين 12 27
 
لندن 14 26
 
مونتريال 21 31
 
موسكو 18 28
 
نيويورك 23 32
 
واشنطن 22 34
 

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