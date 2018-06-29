نقيب الصيادلة: حققنا فائض بالميزانية 36 مليون جنيه ورفعنا المعاش من 500 لـ800 جنيه

قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، إن النقابة واجهت خلال الفترة الماضية محاولات البعض لهدم نقابة الصيادلة، إلا أن الصيادلة والأحكام القضائية ساهمت فى الحفاظ على الجمعية العمومية، مضيفا:" لقد تم الدعوة لعمومية اليوم، تلبية لما تم الاتفاق عليه فى عمومية 14 مايو الماضى، لمناقشة ميزانية النقابة".

وأضاف محى، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية، المنعقدة الآن بمقر اتحاد المهن الطبية: تم إجراء مجموعة من الخطوات الإصلاحية في النقابة خلال الفترة الماضية، وسعينا لرفع هامش ربح الصيدلى وفق القرار الوزارى رقم 499، ولابد خلال الفترة الماضية من إيجاد آلية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وتم التغلب على قضية فرض الحراسة نهائيا على النقابة، وحافظنا على تكليف الصيادلة لمدة 3 سنوات منذ توليت أمور النقابة، وحققنا فائض ميزانية بلغ نحو 36 مليون، وشراء 6 مقرات جديدة، بجانب رفع المعاش من 500 إلى 800 جنيه خلال 3 سنوات".

وأشار إلى أنه تم تعويض الصيادلة فى الحرائق بإجمالي 40 ألف جنيه، بالإضافة الحصول على حكم تاريخى للالتزام باتفاقية 2005 مع الضرائب، وتم عمل لجنة لإعادة صياغة اتفاقية الضرائب، وتم الإنتهاء من وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلى، لكنه توقف نتيجة لاعتراض عدد من النقابات الفرعية، مضيفا: المجلس السابق درس لفترة طويلة قانون هيئة الدواء، وقريبا سيكون هناك للمهنة هيئة بعيدة عن وزارة الصحة تماما.

وتابع: 600 صيدلى استفادوا من من الاتفاقية الخاصة بفتح معامل التحاليل الطبية مع وزارة الصحة، ولا أنكر أن هناك بعض الملفات مثل البيع بسعرين فى الصيدليات قد أخفقت النقابة فيه، لكن كان هناك ضغوط لفتح صيدليات فى أسوار المستشفيات بخصومات كبيرة وتصدينا لذلك المقترح.