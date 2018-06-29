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الجمعة، 29 يونيو 2018 10:10 ص
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نائب ترامب يطالب دول أمريكا الوسطى بوقف طوفان الهجرة إلى الولايات المتحدة

الجمعة، 29 يونيو 2018 08:40 ص
نائب ترامب يطالب دول أمريكا الوسطى بوقف طوفان الهجرة إلى الولايات المتحدة نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس
أ ش أ
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دعا نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس رؤساء دول أمريكا الوسطى إلى وقف طوفان الهجرة غير الشرعية إلى حدود الولايات المتحدة .

وقال بنس - خلال مؤتمر صحفى مع رؤساء دول جواتيمالا وسلفادور وهندوراس بالعاصمة جواتيمالا سيتى ، وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الجمعة " إنه منذ بداية هذا العام أكثر من 150 ألف شخص من جواتيمالا وهندوراس وسلفادور غادروا بلادهم وقاموا برحلة خطيرة إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة سعيا لدخول بلادنا بشكل غير شرعى " ، مشيرا إلى أن قلة منهم فروا من الاضطهاد من بين هذا الطوفان من المهاجرين غير الشرعيين .

وأضاف أن هناك تجار بشر وأعضاء عصابات عنيفة يستغلون هؤلاء هؤلا المهاجرين الذين يسعون إلى فرص اقتصادية يقودها الاعتقاد الخاطئ بأنه يمكنهم تجاهل قوانين بلادنا دون عواقب .

وشدد بنس على ضرورة إنهاء هذا النزوح إلى بلاده بأسرع وقت ، معتبرا أنه يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة .


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