video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 05:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نائب الرئيس اليمنى يتفقد الأوضاع بالمناطق المحررة

الجمعة، 29 يونيو 2018 04:04 م
نائب الرئيس اليمنى يتفقد الأوضاع بالمناطق المحررة الفريق على محسن الاحمر
إيمان حنا
إضافة تعليق

وصل نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن على محسن صالح اليوم إلى محافظة الجوف للاطلاع على الأوضاع فى المحافظة وتفقد أحوال المواطنين وجهود البناء والتنمية.

 

وكان فى استقباله لدى وصوله مدينة الحزم بمحافظة الجوف،  محافظ المحافظة اللواء أمين على العكيمى وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن هاشم الأحمر ووكلاء المحافظة وقادة الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية وجمع من المواطنين.

 

تأتى هذه الزيارة فى إطار توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادى السياسية بتفقد الأوضاع فى المناطق المحررة وبسط سلطة الدولة فيها وإعادة البناء والإعمار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مركز الملك سلمان يطلق مشروع المملكة لنزع الألغام فى اليمن بـ40 مليون دولار

وزير خارجية اليمن للحوثيين: سنحرر الحديدة وإيران لن تأتى لنجدتكم

وزير خارجية اليمن: الحوثيون زرعوا مليون لغم فى أنحاء متفرقة من البلاد

اليمن

نائب تالرئيس اليمنى

الجيش اليمنى

المناطق المحررة باليمن

الجوف




لا تفوتك
السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة