نائب الرئيس اليمنى يتفقد الأوضاع بالمناطق المحررة

إيمان حنا

وصل نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن على محسن صالح اليوم إلى محافظة الجوف للاطلاع على الأوضاع فى المحافظة وتفقد أحوال المواطنين وجهود البناء والتنمية.

وكان فى استقباله لدى وصوله مدينة الحزم بمحافظة الجوف، محافظ المحافظة اللواء أمين على العكيمى وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن هاشم الأحمر ووكلاء المحافظة وقادة الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية وجمع من المواطنين.

تأتى هذه الزيارة فى إطار توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادى السياسية بتفقد الأوضاع فى المناطق المحررة وبسط سلطة الدولة فيها وإعادة البناء والإعمار.