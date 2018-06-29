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"مياه الفيوم": تنفيذ مشروعى مياه لخدمة 192 ألف نسمة بمركزى سنورس ويوسف الصديق

الجمعة، 29 يونيو 2018 10:04 ص
"مياه الفيوم": تنفيذ مشروعى مياه لخدمة 192 ألف نسمة بمركزى سنورس ويوسف الصديق محطة مياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلن اللواء هشام محمد درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، تنفيذ مشروع إنشاء خزان بسعة 5000 م3 ورافع سنورس، بتكلفة 22 مليون جنيه، لخدمة نحو 162 ألف نسمة من سكان مدينة وقرى مركز سنورس، ومشروع محطة رفع النزلة، بتكلفة 1.14 مليون جنيه، لخدمة 30 ألف نسمة بقرية النزلة - مركز يوسف الصديق.
 
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم: قامت الشركة بأعمال تطهير شبكات الصرف الصحى بمختلف أنحاء ومراكز المحافظة، حيث تم تشكيل فريق لتطهير شبكات الصرف الصحى وتم تدعيمه بعدد من الغطاسين، وتم العمل على تطهير شبكات الصرف الصحى بدءاً من المناطق ذات النسبة العالية من شكاوى الطفح إلى المناطق الأقل من حيث عدد الشكاوى.
 

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