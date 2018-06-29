موجز أخبار6.. وزير الداخلية: ساهرون على أمن الوطن مهما كلفنا ذلك من تضحيات

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وزير الداخلية يؤكد: ساهرون على أمن الوطن مهما كلفنا ذلك من تضحيات.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

كرم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عددا من رجال الشرطة المعينين بخدمة الارتكاز الأمنى بأول شارع التسعين بمنطقة القاهرة الجديدة بنطاق مديرية أمن القاهرة، وذلك نظراً لجهودهم ويقظتهم أثناء قيامهم بأداء واجبهم وحسن معاملة المواطنين من أجل الوفاء برسالة جهاز الشرطة النبيلة فى حفظ أمن المجتمع واستقراره.

أحرزت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو الميدالية البرونزية فى منافسات وزن تحت 67 كجم بدورة البحر المتوسط التى تقام بإسبانيا وتستمر حتى 1 يوليو المقبل .

أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت ، حماسها الكامل ، للدعوة التي أطلقها الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة اليوم السابع ، بضرورة عقد مؤتمر علمي للنهوض بصناعة كرة القدم ، بعد ما شهدته الصناعة من تطور خلال السنوات القليلة الماضية ، و في ظل الأمنيات و الطلبات بنهوض أكثر و تطور يرضي أحلام الجماهير .

نشرت مجلة "التايم الأمريكية، القائمة السنوية لأبرز 25 شخصية مؤثرة على الإنترنت فى العالم.

أثنى شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر على مبادرة "اليوم السابع" التى طرحها الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع لدعم تطوير الرياضة المصرية وصناعة كرة القدم، من خلال مؤتمر يشترك فيه كل الجهات المسئولة، سواء رياضيين أو لاعبين أو خبراء أو محللين وغيرهم ممن يهمه مستقبل الكرة المصرية.

تخلصت فتاة من زميلتها، بأحد المصانع فى مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف، بوضع السم فى طعامها - علبة كشرى - بعد إعلان الضحية خطبتها من خطيب الجانية السابق.

سجلت المنتخبات المشاركة فى نهائيات النسخة 21 من كأس العالم والمقامة حاليا فى روسيا وتستمر حتى 15 يوليو المقبل، العديد من الأهداف الرائعة فى الدور الأول من البطولة.

أعلن البنك المركزى المصرى، عن عدة مؤشرات إيجابية لتطور الاقتصاد المصرى خلال 9 أشهر والفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2017– 2018 بينها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التى ارتفعت خلال الفترة لتسجل 19.5 مليار دولار، مقابل نحو 15.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة لها.

تفقد المهندس على الفضالى، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة وقيادات شركة المترو، اليوم الجمعة، رصيف محطة المرج المؤقتة والمتواجد قبل دخول محطة المرج القديمة.

يقدم "اليوم السابع" لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية أقوى مراجعة ليلة الامتحان فى المنطق من إعداد الأستاذ وائل الغرباوى مدرس أول المواد الفلسفية.

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم "أوجستين ماهيجا" وزير خارجية تنزانيا على هامش مشاركته في الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

يعقد المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، اجتماعًا بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، يتضمن بحث ومناقشة المراجعة التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر.

غادر اليوم، الجمعة، اللاعب محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى لكرة القدم، مطار القاهرة الدولى على متن الطائرة المصرية المتجهه إلى بيروت.

يقدم "اليوم السابع" لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية أقوى مراجعة ليلة الامتحان فى الفلسفة من إعداد الأستاذ على السيد مدرس أول المواد الفلسفية.

يعقد غد السبت التحالف السياسى المصرى، والذى يضم 45 حزبا سياسيا، احتفالية، بأحد فنادق الجيزة، بحضور جميع أعضاء المجلس الرئاسى للتحالف وعدد من قيادات وأعضاء أحزاب التحالف وقيادات وشباب إرادة جيل المكونة من أمانات شباب أحزاب التحالف، وبعض رؤساء الأحزاب السياسية وعدد من رموز ثورة 30 يونيو، احفالاً كبيراً بذكرى الخامسة ثورة الشعب المصرى فى 30 من يونيو.

أعلن هشام أمين رئيس اللجنة الدينية بلجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، عن إجراءات وتوقيتات التنفيذية لموسم الحج هذا العام 1439 هجرية، وهى آخر موعد لتقديم طلبات تصعيد الحجاج والمشرفين يوم الخميس 5 يوليو الموافق 21 شوال.

بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان مادة الكيمياء، أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب، مؤكدا أنه تم اتخاذ قرار بتعديل نموذج الإجابة حفاظا على مصلحة الطلاب.

اعتمد المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، جدول تشغيل القطارات الجديد للعام المالى 2018/ 2019 بتعديلات فى مواعيد 24 قطار تعمل على خطوط الوجه البحرى، على أن يبدأ العمل بالمواعيد الجديدة ابتداء من 1 يوليو المقبل، حيث راعت الهيئة فى الجدول الجديد طلبات المواطنين بإضافات وفقات جديدة لبعض القطارات فى عدد من المحطات وكذلك تعديل بعض المواعيد.