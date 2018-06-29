موجز أخبار الـ1.. الأوقاف: نحذر المشبوهين من إثارة الجدل حول قانون الفتوى

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها تحذير وزارة الأوقاف المشبوهين من إثارة الجدل حول قانون الفتوى.. وتأكيدها على احترام الأزهر.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة الواحدة ظهرا..

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

الأوقاف: نحذر المشبوهين من إثارة الجدل حول قانون الفتوى.. وتؤكد: نحترم الأزهر

أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا صحفيا، اليوم، الجمعة، قالت فيه إنها فى الوقت الذى تحرص فيه على قيام أئمتها وعلمائها بمهامهم الدينية والوطنية والمهنية كاملة غير منقوصة بما فيها حق الإفتاء الشرعى خدمة للدين والوطن، فإننا نؤكد شرف انتسابنا للأزهر الشريف وانتمائنا له واحترامنا وتقديرنا الكامل لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ولجميع مؤسسات الأزهر الشريف وهيئاته العلمية وعلى رأسها هيئة كبار العلماء.

فيديو.. القبض على 600 متظاهر فى واشنطن احتجاجا على سياسة ترامب للهجرة

سلطت جريدة الجارديان البريطانية الضوء على واقعة إلقاء القبض على نحو 600 محتج من المتظاهرين الذى اعترضوا على سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بخصوص الهجرة.

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ينشر اليوم السابع نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة والذى أدى الطلاب الامتحان فى المادة أمس الخميس.

تداول نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة على فيس بوك

تداولت صفحات الفيس بوك صورة من نموذج إجابة مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة والذى أدى الطلاب امتحاناتهم فيه أمس الخميس، وتضمن النموذج الإجابة عن الأسئلة التى وردت فى الامتحان وتوزيع الدرجات عليها.

صحيفة إيطالية تعليقا على "حقل نور" للغاز: مصر ستصبح مصدرا رئيسيا للطاقة بأوروبا

علقت صحيفة "الفوتو كوديتيانو" الإيطالية على بدأ شركة "إينى" الإيطالية فى حفر بئر استكشافى بحقل نور فى شمال سيناء خلال شهرين، وقالت إن حقل الغاز نور، ذات أبعاد يساوى ثلاثة أضعاف حقل ظهر العملاق.

رئيس الوزراء يشهد غدا توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط

يشهد الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء غدًا السبت توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

معارضة قطر: تميم وأردوغان يخططان لإعادة بناء تنظيم الإخوان الإرهابى بآسيا

أكدت المعارضة القطرية أن النظام الحاكم بقيادة تميم بن حمد يتجه لتمويل مخطط تركى جديد فى آسيا الوسطى، للاستحواذ على نفوذ مالى وسياسى وقاعدة جديدة لإعادة تقوية تنظيم الإخوان الإرهابى.

السكة الحديد: أنهينا تقييم وفحص العروض المقدمة لتصنيع 1300 عربة جديدة

أكد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، انتهاء تقييم وفحص العروض المتقدمة لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للسكة الحديد، متابعًا: "انهينا التقييم الفنى الذى انتهى إلى اختيار 3 عروض واعتمادها.. وأنهينا التقييم المالى".

قطع مياه الشرب مساء اليوم عن 9 مناطق بالقاهرة لمدة 24 ساعة

تشهد عدة مناطق بالقاهرة اليوم الجمعة، انقطاعًا فى مياه الشرب لمدة 24 ساعة تبدأ من 10 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 10 مساء يوم غدٍ السبت، وذلك نظراً لاستكمال أعمال تحويل خط المياه الرئيسى قطر 900 مم بشارع الحرية ناصية عمر المختار بالمطرية.

الأهلى يخوض وديتين بالمعسكر الخارجى فى كرواتيا

استقر الجهاز الفنى للأهلى على إقامة المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما الفريق فى كرواتيا خلال معسكر الإعداد الخارجى الذى سيقام فى المنطقة الحدودية بين دولتى كرواتيا وسلوفينيا.

قفشة "بطل" صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك و الأهرام

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، عن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص إمكانية عقد صفقة تبادلية بين ناديى الزمالك و الأهرام خلال الميركاتو الصيفى الجارى، سيكون بطلها محمد مجدى قفشة المنتقل حديثا لنادى الأهرام.

كأس العالم 2018.. الحضرى ورونالدو بطلا الأرقام القياسية فى الدور الأول

أُسدل الستار على الدور الأول من نهائيات كأس العالم التى انطلقت يوم 14 يونيو الماضى فى روسيا، وعلى غير العادة شهد دور المجموعات العديد من الأرقام القياسية والأحداث غير المسبوقة، ويرصد التقرير التالى أبرز الأحداث والأرقام التى دخلت تاريخ المونديال خلال الأيام القليلة الماضية.

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل لاعب عربى فى كأس العالم 2018

تواجد محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، ضمن قائمة المرشحين للحصول على لقب أفضل لاعب عربى فى بطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا.

"30 يونيو" نقطة تحول فى السياسة الخارجية المصرية.. القاهرة تستعيد ثقلها الدولى بعلاقات متميزة مع موسكو وواشنطن.. أرض الكنانة تعود لعرينها فى القارة السمراء.. وتحقق طفرة فى العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبى

تحديات كبيرة وعقبات صعبة تمكنت الدولة المصرية من تخطيها عقب ثورة 30 يونيو التى قادها الشعب المصرى لإسقاط نظام جماعة الإخوان الإرهابية التى أضعفت دور المؤسسات المصرية وخاصة ملف العلاقات الخارجية سواء من الدول الإقليمية أو الدولية.

قبل ما تدقوا الشماسى احذروا سرقة الشقق.. عصابات يستغلون إجازة المصيف لممارسة نشاطهم.. خبير أمنى يقدم نصائح مجربة لمنع السرقة.. ومساعد وزير الداخلية الأسبق: الأجهزة الحديثة هى الحل

مع بداية فصل الصيف وهجرة عدد كبير من المواطنين للمدن الساحلية لقضاء إجازة المصيف، يبدأ موسم عمل التشكيلات العصابية المتخصصة فى السرقة، حيث تصبح الشقق السكنية فريسة أمام تلك العصابات للاستيلاء على محتوياتها بسهولة، فى ظل غياب الاحتياطات الأمنية الواجب توافرها لمنع تلك السرقات.

أبطاله أول من سقطوا شهداء فى "رابعة والنهضة".. قطاع الأمن المركزى الجندى المجهول بوزارة الداخلية.. اللواء محمود خيرى: الضباط يتسابقون على المأموريات..يتلقون تدريبات الصاعقة.. وأسرهم لا يعلمون أنهم يعملون بسيناء

قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية من أهم القطاعات التي تتشعب مهامها داخل الوزارة ما بين تأمين منشأت ، وحراسة دور العبادة، وفض شغب، وتحرير رهائن، وتمشيط البؤر الملتهبة سياسياً وجنائياً، ومطاردة العناصر الجنائية ، والمطلوبين ومداهمات "دواليب المخدرات"، وتأمين مباريات كرة القدم، وتأمين الحدود الشرقية خاصة سيناء والتى خاضوا بها معارك شرسة لإقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على معسكرات التدريب للعناصر الإرهابية بالظهير الصحراوى .

"استرداد الأراضى" تبدأ فحص طلبات تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة:"وصلت لـ 120 ألف.. وشكلنا لجان بالمحافظات".. ومصادر:"هناك أكثر من طلب على قطعة واحدة وأراضى متنازع على ملكيتها والفحص هو الحل"

بدأت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، فى فحص الطلبات المقدمة من واضعى اليد على أملاك الدولة بعد انتهاء المهلة التى حددتها اللجنة سالفا حتى يوم 14 يونيو الجارى، لتقديم الطلبات وسداد رسوم الفحص، والتى بلغ إجماليها أكثر من 120 ألف طلب تقنين من بينها 80 ألف طلب تم سداد الرسوم المستحقة، و40 ألف لم يسداد أصحابها الرسوم.