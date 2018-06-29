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مصرع عامل بعد اصطدامه بشجرة أثناء استقلاله دراجة نارية بالمنوفية

الجمعة، 29 يونيو 2018 09:57 ص
مصرع عامل بعد اصطدامه بشجرة أثناء استقلاله دراجة نارية بالمنوفية جثة - أرشيفية
المنوفيه - محمود شاكر
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لقى عامل مصرعه إثر اصطدامه بشجرة أثناء استقلاله دراجته النارية بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "م . أ . ف" 25 سنة، عامل ومقيم دائرة المركز مصاباً بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفى عقب وصوله.
 
وبالانتقال والفحص وسؤال عمه "ع . ف . م " 65 سنة، بالمعاش ومقيم بذات الناحية، قرر أنه حال توجه المتوفى إلى عمله بدائرة المركز مستقلاً دراجته النارية اختلت أداة القيادة بيده، واصطدم بإحدى الأشجار بالطريق وتوفى متأثراً بإصابته، ونفى الشبهة الجنائية.
 
وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن الوفاة نتيجة توقف بالقلب ومراكز المخ الحساسة بسبب الإصابات، ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 
 
 

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