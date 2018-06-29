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مصرع طفل غرقاً بترعة السرساوية فى المنوفية

الجمعة، 29 يونيو 2018 09:50 ص
مصرع طفل غرقاً بترعة السرساوية فى المنوفية جثة - أرشيفية
المنوفيه - محمود شاكر
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لقى طفل مصرعه غرقا بترعة السرساوية بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتقدم " أ . م . ا " 37 سنة ومقيم دائرة المركز، ببلاغ يفيد بوفاة نجله غرقاً بترعه السرساوية، ونفى الشبهة الجنائية.
 
وبالانتقال والفحص، تبين انتشال الأهالى جثة الطفل "ياسين"، عام ونصف، ومقيم بدائرة المركز من ترعة السرساوية دائرة المركز، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات.
 
وبسؤال والدة المتوفى "أ . ع . ا"، 31 سنة، ربة منزل، أفادت بأنه حال قيام نجلها باللهو أمام المنزل، سقط فى ترعه السرساويه المارة من أمام منزلهم، وتوفى غرقاً، ولم تتهم أحدا ونفت الشبهه الجنائية.
 
وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 
 
 

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