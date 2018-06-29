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مصرع سائق وإصابة مرافقه فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

الجمعة، 29 يونيو 2018 09:43 ص
مصرع سائق وإصابة مرافقه فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية حادث تصادم - أرشيفية
المنوفيه - محمود شاكر
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لقى سائق مصرعه وأصيب مرافقه بإصابات متفرقة، إثر انقلاب السيارة التى كانا يستقلانها على طريق رملة الانجب شما بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ومتوفٍ ومصاب بطريق رملة الإنجب شما دائرة المركز.
 
وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نقل منوفية بالمقطورة، قيادة " ك. ع. م " 33 سنة، سائق ومقيم مدينة سرس الليان، واصطدامها بجزء من الحاجز الأسمنتى للطريق الإقليمى، وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.
 
ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة متأثراً بإصابته بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وإصابة مرافقه " ح . أ . م" 18سنة، تباع السيارة، ومقيم بذات الناحية بكدمات متفرقة بالجسم، وكدمة وتورم واشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أشمون العام.
 
حدثت تلفيات بالسيارة، وتم التحفظ عليها، وكذا بمواسير الطريق الإقليمى والحاجز الأسمنتى، وبسؤال كل من شقيق المتوفى "السيد" 43 سنة، عامل زراعى والمصاب، ومقيمان بذات الناحية، رويا بمضمون ما جاء بالفحص ونفيا الشبهة الجنائية.
 
 تم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور بالطريق، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 

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