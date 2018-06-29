مستوطنون يقتحمون قرية كفل حارس شمال الضفة الغربية ويدنسون المقامات الدينية

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اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، اليوم الجمعة، قرية كفل حارس شمال مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، وبحماية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت مصادر فلسطينية، إن نحو 800 مستوطن اقتحموا، قرية كفل حارس شمال سلفيت، وأدوا طقوسا تلمودية فى منطقة المقامات التاريخية، تحت حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال.

وأفادت المصادر بأن المستوطنين انسحبوا مباشرة باتجاه مستوطنة "اريئيل" بعد انتهاء توافدهم وتأديتهم طقوس دينية داخل المقامات الإسلامية.

كما اعتدى مجموعة من المستوطنين على مسن حاول فتح المسجد القديم لاداء صلاة الفجر وذلك اثناء توجههم لاداء طقوسهم التلمودية فى الاماكن الاسلامية فى كفل حارس.

يذكر ان كفل حارس تضم اربعة مقامات اسلامية تاريخية، يحاول المستوطنون وقوات الاحتلال تزييف التاريخ والادعاء ان هذه الاماكن يهودية.

وفى نابلس أضرم مستوطنون النار فى مناطق واسعة من جبال بيت فوريك شرق مدينة نابلس.

وقال مناضل حننى عضو اللجنه المركزية لجبهة النضال الشعبي"ان مجموعة من مستوطنى مستوطنة ايتمار المحاذية للقرية وتحت حماية من قوات الاحتلال أشعلوا النار فى منطقة جبال الشرارية الواقع جنوب شرق قرية بيت فوريك مما أدى إلى اشتعال النيران فى عدد من أشجار الزيتون. مضيفا أنه من المبكر إحصاء الأضرار التى وقعت فى المنطقة قبل إخماد النيران.