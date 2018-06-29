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الجمعة، 29 يونيو 2018 11:16 ص
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مراحل توثيق بيع وحدة سكنية أو قطعة أرض عن طريق المحكمة

الجمعة، 29 يونيو 2018 09:29 ص
مراحل توثيق بيع وحدة سكنية أو قطعة أرض عن طريق المحكمة مصلحة الشهر العقارى
كتب محمد محسوب
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أكد أحمد جابر، المحامى بمجلس الدولة، أن هناك عدة خطوات يقوم بها أى مشترٍ لقطعة أرض أو وحدة سكنية لنقل ملكيتها إليه.

وأضاف جابر لـ"اليوم السابع "، أن تلك الخطوات تتمثل فى:

1- يحصل المشترى على العقد المبرم بينه وبين الطرف الآخر.

2- يقوم محامى المشترى بكتابة صحيفة دعوى قضائية لرفعها أمام المحكمة.

3- يرفع المشترى الدعوى، أو توكيل محامٍ لرفعها عنه.

4-  تحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى.

5- تخطر المحكمة البائع والمشترى بالدعوى وموعد نظرها .

6- تستمع المحكمة لرد البائع على الدعوى وتقر ملكية المشترى بناءً على ذلك.

7- حال تغيب البائع عن الجلسة أو من يوكل عنه تقر المحكمة بأحقية المشترى فى الأرض أو الوحدة.


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