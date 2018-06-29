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الجمعة، 29 يونيو 2018 01:37 ص
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مدير "الإف بى أى" ومسئول بوزارة العدل الأمريكية يدافعان عن التحقيق فى التدخل الروسى

الجمعة، 29 يونيو 2018 01:16 ص
مدير "الإف بى أى" ومسئول بوزارة العدل الأمريكية يدافعان عن التحقيق فى التدخل الروسى روبرت مولر و دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
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دافع مدير مكتب التحقيقات الفدرالى، والمسؤول الثانى فى وزارة العدل الأمريكية، الخميس عن استقلالية المحققين الذين يعملون على قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية التى تثير غضب الرئيس الأميركى دونالد ترامب.

وخلال جلسة استماع استمرت ساعات اجاب كل من كريستوفر راى ورود روزنشتاين بشكل علنى عن تساؤلات تتعلق بالتحقيق فى تدخل موسكو بالانتخابات الرئاسية الأمريكية العام 2016 واخرى تتعلق بشبهات حول وجود تواطؤ بين اعضاء فريق حملة ترامب وروسيا.

وجاءت الاسئلة الاكثر حدة من جانب اعضاء جمهوريين فى اللجنة القضائية فى مجلس النواب، وتم توجيهها بشكل خاص الى روزنشتاين الذى لديه سلطة على المدعى الخاص روبرت مولر المكلف العمل على ملف التدخل الروسى منذ اكثر من عام.

وقال النائب الجمهورى تراى غودى بنبرة غاضبة "اذا كان لديكم دليل على ان اى شخص فى فريق حملة ترامب تصرف بنحو خاطئ، فأظهروا ذلك لهيئة المحلفين الكبرى. إذا كان لديكم دليل على أن هذا الرئيس قد تصرف بشكل غير لائق، فبيّنوا ذلك للأميركيين".

وكان ترامب قد هاجم فى وقت سابق مولر الذى كان فى السابق رئيسا لمكتب التحقيقات الفيدرالية ويحظى باحترام كبير فى اوساط الجمهوريين، وسأل ترامب عبر تويتر "متى يكشف بوب مولر عن تضارب المصالح؟ لماذا يستغرق الامر وقتا طويلا؟".

وقال روزنشتاين خلال جلسة الاستماع "اعتدنا فى وزارة العدل على الانتقاد وهذا لا يؤثر على عملنا".

 


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مدير الإف بى أى

مسئول بوزارة العدل الأمريكية

التحقيق فى التدخل الروسى

أمريكا




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