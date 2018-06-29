video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 07:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لقاءات توعوية لقضاة الأسرة بسرعة الفصل فى الدعاوى خلال شهور الصيف

الجمعة، 29 يونيو 2018 06:10 م
لقاءات توعوية لقضاة الأسرة بسرعة الفصل فى الدعاوى خلال شهور الصيف وزارة العدل- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق

تعقد إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين، عددا من اللقاءات مع قادة ورؤساء محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية للتوعية بأهمية سرعة الفصل فى النزاعات الأسرية لما لها من مردور إيجابى على المجتمع .

وتوالى وزارة العدل برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، اهتماما كبيرا بسرعة الفصل فى جميع النزاعات القضائية المعلقة إيجابا أو سلبا على المجتمع والمتمثلة فى دعاوى وقضايا الأسرة والعمالية والجنائية، من خلال تقديم التوعية لرؤساء المحاكم القائمين على تنفيذ القوانين المتعلقة بها من أجل سرعة انجاز الفصل فيها.
 
وتقوم إدارة التفتيش القضائى بعقد عدد من اللقاءات والمقابلات خلال هذه الفترة مع رؤساء محاكم الأسرة والعمالية والجنائية تباعا، لحثهم على الفصل فى تلك الدعاوى خاصة فى شهور الصيف التى تعد بداية الإجازة القضائية وتوعيتهم بأهميتها.
 
وقال مصدر قضائى بوزارة العدل، إنه تطبقا لقرار مجلس القضاء الأعلى، وضعت إدارة التفتيش القضائى خطة لتنفيذ قرار توعية القضاة لسرعة الفصل فى القضايا المعروضة من أهمها دعاوى الطلاق والخلع والنفقة والرؤية والتعويض والفصل من العمل وجرائم القتل حيث تمثل أهمية كبيرة للمجتمع.
 
وأوضح أن قضاة الأسرة هم أول من سيتم عقد لقاء بهم بشكل ودى يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، لتوعيتهم وتذليل كافة المعوقات التى قد تعوق العمل خلال شهور فصل الصيف ومعرفة عدد الدعاوى المعروضة وسرعة الفصل بها .
 
وأشار المصدر إلى أن دعاوى محاكم الأسرة من أكثر الدعاوى التى تهم المجتمع بشكل مباشر، لما لها من تأثير خاصة فى حالة وجود أطفال وهو ما يلزم سرعة الفصل فيها .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير العدل يستقر على أغلب مساعديه ويعيين 3 جدد فى قطاعات شاغرة

وزير العدل يكلف التفتيش القضائى بإعداد الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2018- 2019.. "الكفاءة ورغبة القضاة ومبدأ التوطين والقدرة على إنجاز القضايا" أبرز معايير الترقية والتنقلات

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر

وزارة العدل

محاكم الاسرة




لا تفوتك
السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة