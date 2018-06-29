لقاءات توعوية لقضاة الأسرة بسرعة الفصل فى الدعاوى خلال شهور الصيف

كتب إبراهيم قاسم

تعقد إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين، عددا من اللقاءات مع قادة ورؤساء محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية للتوعية بأهمية سرعة الفصل فى النزاعات الأسرية لما لها من مردور إيجابى على المجتمع .

وتوالى وزارة العدل برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، اهتماما كبيرا بسرعة الفصل فى جميع النزاعات القضائية المعلقة إيجابا أو سلبا على المجتمع والمتمثلة فى دعاوى وقضايا الأسرة والعمالية والجنائية، من خلال تقديم التوعية لرؤساء المحاكم القائمين على تنفيذ القوانين المتعلقة بها من أجل سرعة انجاز الفصل فيها.

وتقوم إدارة التفتيش القضائى بعقد عدد من اللقاءات والمقابلات خلال هذه الفترة مع رؤساء محاكم الأسرة والعمالية والجنائية تباعا، لحثهم على الفصل فى تلك الدعاوى خاصة فى شهور الصيف التى تعد بداية الإجازة القضائية وتوعيتهم بأهميتها.

وقال مصدر قضائى بوزارة العدل، إنه تطبقا لقرار مجلس القضاء الأعلى، وضعت إدارة التفتيش القضائى خطة لتنفيذ قرار توعية القضاة لسرعة الفصل فى القضايا المعروضة من أهمها دعاوى الطلاق والخلع والنفقة والرؤية والتعويض والفصل من العمل وجرائم القتل حيث تمثل أهمية كبيرة للمجتمع.

وأوضح أن قضاة الأسرة هم أول من سيتم عقد لقاء بهم بشكل ودى يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، لتوعيتهم وتذليل كافة المعوقات التى قد تعوق العمل خلال شهور فصل الصيف ومعرفة عدد الدعاوى المعروضة وسرعة الفصل بها .

وأشار المصدر إلى أن دعاوى محاكم الأسرة من أكثر الدعاوى التى تهم المجتمع بشكل مباشر، لما لها من تأثير خاصة فى حالة وجود أطفال وهو ما يلزم سرعة الفصل فيها .