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الجمعة، 29 يونيو 2018 12:17 ص
خالد صلاح
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لبنان: السجن المؤبد والمشدد بحق عناصر لمجموعة مسلحة يقودها إرهابى بارز

الجمعة، 29 يونيو 2018 12:00 ص
لبنان: السجن المؤبد والمشدد بحق عناصر لمجموعة مسلحة يقودها إرهابى بارز الشرطه اللبنانيه
(أ ش أ)
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أصدرت محكمة عسكرية فى لبنان، حكما رادعا بمعاقبة أحد أبرز الإرهابيين ويدعى شادى المولوي، و 9 آخرين، وجميعهم هاربين، بالسجن المؤبد، وذلك لإدانتهم بتشكيل مجموعة إرهابية مسلحة، وقتل والشروع فى قتل عدد من أفراد الجيش اللبنانى ومدنيين.

وأدانت المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبد الله ، 12 متهما آخرين فى القضية ممن ألقى القبض عليهم، بأحكام تراوحت ما بين السجن 20 عاما والحبس لمدة شهر واحد، وتغريمهم جميعا، كل على حدة، مبلغ مليون و 200 ألف ليرة (الدولار يساوى 1500 ليرة) مع تبرئة 3 متهمين، وسقوط (انقضاء) الدعوى الجنائية قبل أحد المتهمين نظرا لوفاته قبل الفصل فى الدعوى.

وأدين المحكوم عليهم بارتكاب جرائم تأسيس جماعة إرهابية مسلحة، وحيازة وإحراز متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة نارية حربية لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والاشتباك المسلح مع قوات الجيش اللبنانى فى منطقتى باب التبانة وجبل محسن.

كما تضمنت لائحة الجرائم التى أدين المتهمون بارتكابها، القتل العمد والشروع فى القتل العمد بحق أفراد من الجيش اللبنانى ومدنيين بواسطة الأسلحة الحربية والقنابل التى كانت بحوزة المحكوم عليهم، والحض على الاقتتال الطائفى والمذهبي.

ويعد شادى المولوى من أخطر العناصر الإرهابية المسلحة فى لبنان، وشارك وتولى قيادة داخل التنظيمات والمليشيات الإرهابية المسلحة التى تخوض معارك حربية ضد قوات الجيش النظامى السوري.


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