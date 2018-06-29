كوريا الجنوبية تشدد قوانين اللجوء مع وصول مئات اليمنيين

سول (رويترز)

قالت وزارة العدل الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، إنها ستشدد القوانين المنظمة لوصول اللاجئين بعد أن أثارت زيادة سريعة فى عدد طالبى اللجوء اليمنيين مشاعر معادية للمهاجرين فى الدولة المتجانسة عرقيا.

وقالت الوزارة إن أكثر من 552 شخصا وصلوا من اليمن إلى جزيرة جيجو، وهى منتجع فى جنوب البلاد، بين يناير ومايو وهو ما يزيد على 430 يمنيا تقدموا على الإطلاق بطلبات لجوء إلى كوريا الجنوبية.

ومنحت كوريا الجنوبية أكثر قليلا من 800 شخص حق اللجوء منذ 1994. وأثارت الزيادة الكبيرة المفاجئة فى عدد اليمنيين الذين وصلوا إلى البلاد مخاوف من أن كثيرين ربما يسعون للحصول على ميزات اقتصادية وليس الحماية وهو ما قد يؤدى لزيادة فى الجريمة ومشاكل اجتماعية أخرى.

وخلال الأسبوعين الماضيين وقع أكثر من 540 ألف كورى جنوبى التماسا للبيت الأزرق الرئاسى عبر الإنترنت طالبين أن تلغى الحكومة أو تعدل دخول البلاد دون تأشيرة ومنح حق اللجوء لمن يطلب ذلك.

وقالت وزارة العدل إنها ستنقح قانون اللاجئين لمنع إساءة استعماله. وأضافت أن السلطات ستزيد أيضا عدد الضباط الذين يفحصون طلبات اللجوء من أجل سرعة الفحص والتحقق التام من الهويات لتفادى حدوث مشاكل من بينها "الإرهاب والجريمة العنيفة".

ومن قبل منعت سول طالبى اللجوء الموجودين فى جزيرة جيجو من مغادرتها وشطبت اليمن فى الأول من يونيو، من قائمة الدول التى يسمح لمواطنيها بدخول البلاد دون تأشيرة.

وقال مسؤول فى وزارة العدل إن سبب اختيار طالبى اللجوء لجزيرة جيجو يمكن أن يكون قيام شركة طيران آسيا منخفضة التكلفة بتشغيل خط مباشر بين الجزيرة وكوالالمبور فى ديسمبر كانون الأول.

وقال المسؤول طالبا ألا ينشر اسمه "بدأ عدد قليل من اليمنيين فى دخول البلاد فى أوائل ديسمبر وانتشرت أخبار الرحلة الجديدة فى أوساط اليمنيين الموجودين فى ماليزيا وعددهم 2800".

وبدأت كوريا الجنوبية فى قبول طلبات اللجوء فى 1994 بعد انضمامها إلى المعاهدة الخاصة بوضع اللاجئين فى 1992.