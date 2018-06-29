قبول طلبات 100 سائق للعمل بإحدى دول الخليج برواتب ومزايا مجزية

محمود راغب

تبدأ وزارة القوى العاملة، الأثنين المقبل ولمدة 4 أيام، قبول طلبات 100 راغب فى العمل على مهنة سائق مركبة خفيفة، ومعدلات ثقيلة للعمل لدى شركة للتجارة والمقاولات، بإحدى دولة الخليج، برواتب بعملة دولة العمل توازى من 6 ألاف إلى 10 ألف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات الداخلية من وإلى العمل، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة: أن المهن المطلوبة سائق مركبة خفيفة الخبرة 3 سنوات فأكثر والسن من 25 إلى 45 سنة والراتب يتراوح بعملة دولة العمل ما يوازى من 6 ألاف إلى 8 ألاف جنيه مصرى تقريبا.

كما تطلب الشركة سائق معدات ثقيلة الخبرة 3 سنوات فأكثر، والسن من 25 إلى 45 سنة والراتب يتراوح بعملة دولة العمل ما يوازى من 8 ألاف إلى 10 ألاف جنيه مصرى تقريبا.

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، سارى لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، وشهادات الخبرة، وصورة شخصية، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أى مرشح غير مطابق للشروط المذكورة، ومن المقرر أن تجرى الاختبارات الشخصية فى نفس يوم تقديم الطلبات.

وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.