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فيديو.. خبير أمنى: مصر تعرضت لـ 60 ألف شائعة خلال شهرين 70% منهم عبر مواقع التواصل

الجمعة، 29 يونيو 2018 05:52 م
فيديو.. خبير أمنى: مصر تعرضت لـ 60 ألف شائعة خلال شهرين 70% منهم عبر مواقع التواصل اللواء محمد الشهاوى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية
كتب أيمن رمضان
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قال اللواء محمد الشهاوى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن ثورة 30 يونيو أجهضت مخطط تفتيت الدول العربية وتدمير الجيوش وإعادة مصر إلى مسارها الطبيعى وجنبت البلاد شرور الانقسام والاقتتال الداخلى كما يحدث الآن فى دول مجاورة مثل ليبيا وسوريا والعراق، مشدداً على أنه خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر تعرضت البلاد إلى 60 ألف شائعة،  70% منها كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وأضاف "الشهاوى"، خلال اتصال هاتفى بفضائية "ON live"، أن الشائعات سلاح خطير جداً يؤدى إلى ذرع اليأس ونمو الغضب وبالتالى تثمر الفوضى ويعم الخرب، لافتاً إلى أن هذه الشائعات كانت موجهة ضد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام والصحافة حتى يتم شل فعاليات الدولة وقدرتها.

وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن انتصار الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو يعد إعلان واضح وصريح على قدرة الشعب المصرى على الخروج من دوائر الإحباط والاستسلام لليأس ورفض الأمر الواقع، لافتاً إلى وجود 1.5 مليون جندى على الأراضى السورية من 83 دولة يحاربون هناك من بينهم ميليشيات وأجانب وليس كلهم سوريين، وتابع:"كان يراد لمصر أن تصل إلى هذا الأمر لولا قدرة الشعب المصرى على مواجهة الإحباط واليأس والشائعات".

وعلى سياق متصل، هنأ حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين ومجلس النقابة الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة، متابعا: "الذكرى الخالدة فى وجدان مصر لثورة شعب وجيش حطمت قوى الشر التى أرادت النيل من مصرنا الحبيبة".

وأضاف الكنيسى فى بيان له، أن ثورة 30 يونيو العظيمة أظهرت معدن الشعب المصرى وقت المحن ، موضحا:"ومنحنا الله أحد ابناء هذا الوطن المخلصين ساند أهله و دعم ثورتهم ضد قوى الظلام ، و قاد معركة اخرى للبقاء .. للبناء .. و التنمية".

 

 

 


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