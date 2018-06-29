فيديو.. "التحالف العربى" يخصص عيادات متنقلة لعلاج اليمنيين

إيمان حنا

خصصت قوات التحالف العربى الداعم للشرعية اليمنية مجموعة من العيادات المتنقلة التى تقدم الخدمات الطبية إلى سكان المدن والتجمعات اليمنية المحررة على طول منطقة الساحل الغربى.

يأتى هذا فى إطار العمليات الإنسانية التى انطلقت بالتزامن مع العمليات العسكرية، فمن جهة أخرى نظمت قوات التحالف العربى، رحلة غير اعتيادية، فى مهمة إنسانية تستهدف الأطفال اليمنيين، لتعريفهم بأنواع الألغام ومخاطرها، والتى زرعتها ميليشيات الحوثى الإيرانية بين السكان عشوائيا.

جاءت هذه الرحلة ضمن حملة لنزع الألغام، بدأتها قوات التحالف من المناطق المحررة على امتداد الساحل الغربى فى اليمن بعد تحرير مطار الحديدة، وطرد ميليشيات الحوثى منه، ويتولى فريق مختص بالعبوات المبتكرة والألغام تعريف الأطفال بأشكال الألغام وأنواعها ومخاطرها.

وشملت المهمة الإنسانية والتعليمية المناطق المحررة على امتداد الساحل الغربى، فسكان هذه المناطق يتربص بهم الموت بين خطوة وأخرى.