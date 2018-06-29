فتح تثمن قرار "الاشتراكية الدولية" مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها

أ ش أ

ثمنت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى فتح، قرار منظمة الاشتراكية الدولية الذى انعقد فى جنيف، مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها، بناء على مشروع تقدم به الوفد الفلسطينى برئاسة مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث.

ودعت "فتح" فى بيان صدر اليوم الجمعة، عن المتحدث باسمها جمال نزال، إلى تطبيق هذا القرار الذى يظهر التأييد العالمى للحق الفلسطينى، وتمسك الشركاء الدوليين بالقانون الدولى، وهو ما يجب أن نعول عليه، مضيفا أنه يجب مواصلة استنهاض العالم وفق وتيرة الإصرار التى تنتهجها القيادة الفلسطينية وتليق بعزيمة الشعب الفلسطينى.



وأشار نزال إلى أن صمود أطراف عالمية فى خندق الحق الفلسطينى، ووقوفها فى وجه الضغوطات والابتزازات الإسرائيلية ومن يقف معها، يُظهر جليا أن فلسطين تظل بوصلة الضمير فى العالم، مما يعزز إصرارنا على النضال والصمود ضد محاولات التركيع والتبصيم التى تمارسها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تجاه قضيتنا، خاصة منذ اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.



ودعت "فتح" الأحزاب الصديقة المشاركة فى حكومات أو العاملة فى المعارضة إلى توجيه حكوماتها للوقوف بشكل حاسم مع فلسطين يوم الإثنين القادم، فى مؤتمر مجلس حقوق الإنسان المزمع عقده فى جنيف، بهدف بحث البند السابع وضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطينى من العنف والإرهاب الإسرائيلى.