غرفة شركات السياحة تطالب بوضع الإسكندرية على خريطة سياحة المؤتمرات

كتبت ميرفت رشاد

قال على المانسترلى رئيس غرفة شركات السياحة بالاسكندرية، إن محافظة الإسكندرية مؤهلة بشكل ممتاز لسياحة المؤتمرات لما تتمتع به من إمكانيات من مطار وقاعات مؤتمرات ومكتبة الإسكندرية وجو مناسب ومعالم سياحية وتراثية تساعد فى تنشيط سياحة المؤتمرات بشكل كبير.

وأكد المانسترلى، فى بيان صحفى صادر اليوم الجمعة، بأن تنوع الأنشطة السياحية فى الإسكندرية من سياحة وآثار وشواطئ وسياحة علاجية يزيد من فرص سياحة المؤتمرات بشكل كبير، مؤكدا أن قرابة 18 ألف طبيب أجنبى بخلاف المصريين يقومون بعقد حوالى 3 مؤتمرات طبية سنويا بالإسكندرية كل عام فى فى جميع التخصصات، مضيفا أن الأنظار تتجه حاليا بشكل كبير إلى الإسكندرية لإقامة المؤتمرات، ويكفى أن نشير إلى فوز الإسكندرية بتنظيم المؤتمر الدولى للمتاحف فى 2022 متفوقة على دول عالمية كبيرة وسيحضره قرابة 5 آلاف من حوالى 120 دولة عالمية، وأيضا إقامة الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب ديسمبر المقبل بالإسكندرية، وكل هذا يؤكد أهمية الإسكندرية كمدينة جاذبة لسياحة المؤتمرات.

وأشار إلى أهمية وجود مكتبة الإسكندرية وما تحويه من قاعات مؤتمرات على أعلى مستوى، مؤكدا أن عددًا كبيرا من المؤتمرات الناجحة تم إقامتها داخل مكتبة الإسكندرية وهذا له بعدين الأول تاريخى بأن تقام مؤتمرات فى مكتبة الإسكندرية وما له من دلالة تاريخية تحملها المكتبة منارة العلم عبر مئات السنين، وكذلك جاهزية المكتبة بقاعاتها المتميزة.

وأضاف المانسترلى، أن جهود محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان لتنشيط سياحة المؤتمرات ملموسة من خلال التسويق الجيد للإسكندرية بالتنسيق مع القطاع السياحى والعمل على إنشاء قاعة مؤتمرات على أعلى مستوى ببرج العرب .

ونوه المانسترلى إلى أن سعة مطار الإسكندرية حاليا حوالى مليون و200 الف راكب سنويا وسيتم رفعها فى 2022 إلى 5 ملايين سنويا من خلال توسعات الشركة اليابانية التى ستستلم المطار عام 2019.

وأكد أنه يوجد حاليا مستثمرين مصريين يدرسون إنشاء منطقة فنادق حول مطار برج العرب ومنتجعات رياضية وسياحة علاجية لآن الجو جاف فى برج العرب، ومع انشاء مدينة العلمين الجديدة وهى تبعد 90 كيلو عن مدينة برج العرب ستزدهر الإسكندرية وتنشط السياحة بها.

وطالب على المانسترلى بضرورة تسويق سياحة المؤتمرات بالإسكندرية فى البورصات السياحية والمحافل الدولية ودعوة وسائل الإعلام والرياضيين والفنانين العالميين لزيارة الإسكندرية، مع إعداد برامج سياحية قوية لجذب السائح الأجنبى والعربى، مؤكدا أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط لديها اهتمام كبير بتنشيط السياحة إلى الإسكندرية وتتابع خطط التسويق أولا بأول.