ضبط 3 أشخاص اتهمهم تاجر بسرقته بالإكره فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكن ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية من ضبط 3 أشخاص اتهمهم تاجر بسرقة مبلغ مالى منه بالإكراه، وأثناء المواجهة مع المتهمين أنكر سرقته، معللا اتهامه لهم بالسرقة لسرعة القبض عليهم بسبب الاصطدام به بسيارتهم.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ للعميد عادل صيام مأمور قسم شرطة ثان الإسماعيلية من المواطن "كيرلس حشمت نصيف" 31 عاما تاجر موبليا، مقيم دائرة القسم بأنه حال قيادته لسيارته الملاكى بدائرة القسم انحرفت نحوه سيارة أجرة، ما أدى إلى اصطدامه بالرصيف ولدى توقفه نزل من السيارة الأجرة 3 أشخاص افتعلوا معه مشاجرة وغافلوه وقاموا بسرقة 10 آلاف جنيه ولاذوا بالفرار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4597 لسنة 2018 جنح قسم ثان الإسماعيلية.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية وبرئاسة العميد مدحت منتصر رئيس مباحث المديرية ضم العميد محمد طلعت وكيل إدارة البحث الجنائى والمقدم هانى منصور رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه، وأوكل لفريق البحث سرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة واستعادة المسروقات.

توصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المتهم "إسلام.ط" 25 عاما سائق مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، والمتهم "أحمد.ع" 26 عاما ميكانيكى مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية، والمتهم "كريم.ع" 25 عاما نجار مقيم دائرة مركز أبو صوير والمتهم "عبدالله.ع" 23 عاما حداد كريتال مقيم دائرة مركز الإسماعيلية والمتهم "مصطفى.ج" 26 عاما دبلوم زراعة مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

تمكن فريق البحث من القبض على المتهمين وضبط بحوزتهم سيارة أجرة الإسماعيلية، والتى استخدمت فى الواقعة قيادة المتهم الأول، كما تم ضبط بحوزة المتهم الثانى سلاح أبيض "سنجة"، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأضافوا بعدم قيامهم بسرقة أى مبالغ مالية.

وبعرض المتهمين على المبلغ تعرف عليهم وبمواجهته بأقوال المتهمين أقر بصحتها، وأضاف أنه أبلغ بسرقة المبلغ المالى اعتقادا بأنه سيكون دافعا للإسراع فى القبض على المتهمين وأنه لم يكن معه أى ثمة مبالغ مالية.

تم التحفظ على المتهمين والسيارة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.