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ضبط عريس فى واقعة مقتل طفل وإصابة أخر بطريق الخطأ فى حفل عرس بقرية بالشرقية

الجمعة، 29 يونيو 2018 04:35 م
ضبط عريس فى واقعة مقتل طفل وإصابة أخر بطريق الخطأ فى حفل عرس بقرية بالشرقية حبس - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق بالشرقية، اليوم، القبض علي عريس، بقرية بنى شبل مركز الزقازيق، بعد مقتل طفل بطلق خرطوش بالرأس، وإصابة أخر بخرطوش باليد، بطريق الخطأ، أثناء تواجدهما بحفل عرس بقرية بني شبل بالشرقية، مساء أمس، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق، للتحقيق، برئاسة محمد علام، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
وتبين من التحقيقات، قيام شاب يدعي" جودة ص ج ال" 19 سنة، عاطل ومقيم بنى شبل، بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش، إبتهاجا بحفل عرس، شقيق صديقه، فأصاب طفلين بأعيرة خرطوش، توفى أحدهما متأثرا بإصابته، وبضبط المتهم، وبسؤاله عن حيازته السلاح، أقر بأنه حصل عليه من العريس وشقيقه، لإطلاق أعيرة نارية منه ابتهاجا بالزفاف.
 
تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد  بإصابة "عبد الله رف" 14 سنة، وطفل أخر، أثناء تواجدهما مع عدد من الأطفال بقرية بني شبل مركز الزقازيق، لمشاهدة حفل عرس بالقرية، قام "جودة ص ج" 20 سنة  أحد الشباب بالقرية، بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش بحوزته إبتهاجا بالعرس، فأصابات الأعيرة طفلين، توفي أحدهما متأثرا بإصابته بطلق  خرطوش بالرأس، فيما أصيب الثاني بخرطوش باليد،  وقامت قوة من مباحث مركز شرطة الزقازيق برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز الزقازيق، برئاسة العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم التحفظ علي جثة الأول بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.

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مقتل طفل بطلق خرطوش بالرأس وإصابة آخر فى حفل عرس بقرية بالشرقية

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