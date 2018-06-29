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صور.. وقفة بالشموع والورود على ضحايا حادث طعن بمدرسة فى الصين

الجمعة، 29 يونيو 2018 09:16 ص
صور.. وقفة بالشموع والورود على ضحايا حادث طعن بمدرسة فى الصين وقفة بالشموع والورود
كتب محمد جمال - تصوير رويترز و أ ف ب
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قام المئات من المواطنين فى الصين، اليوم الجمعة بوقفة بالشموع والورود على ضحايا حادث طعن بمدرسة بشنغهاى.

وقالت الشرطة الصينية إن رجلا يحمل سكينا هاجم تلاميذ عند مدخل مدرسة ابتدائية فى منطقة شوهوى بوسط شنغهاى أمس الخميس وقتل طفلين.

وقال فرع شرطة شنغهاى فى شوهوى على حسابه الرسمى بموقع ويبو الصينى للتواصل الاجتماعى إن المهاجم يبلغ من العمر 29 عاما وهاجم ثلاثة تلاميذ وإحدى الأمهات بسكين حوالى الساعة 11:30 صباحا.

وأضافت الشرطة أن الضحايا نُقلوا سريعا إلى المستشفى لكن توفى تلميذان. وقالت إن التلميذ الثالث والأم ليسا فى حالة خطرة.

وقالت إن المهاجم، الذى تم اعتقاله فى موقع الهجوم، عاطل وناقم على المجتمع.

وجرى تداول مقطع فيديو على موقع ويبو يظهر فيه أشخاص وهم يقيدون المهاجم بحبل على الرصيف.

المئات يشاركون فى الوقفة
المئات يشاركون فى الوقفة

 

جانب من الوقفة التأبينية
جانب من الوقفة التأبينية

 

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

 

حزن المواطنين
حزن المواطنين

 

حزن على ضحايا الحادث
حزن على ضحايا الحادث

 

ورود
ورود

 

وقفة بالشموع والورود
وقفة بالشموع والورود

 

وقفة على ضحايا حادث الطعن
وقفة على ضحايا حادث الطعن

 


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وقفة بالشموع والورود

الصين

حادث طعن

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شنغهاى




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