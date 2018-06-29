صور.. نقابة الصيادلة: نجحنا في تدريب 11 عضوًا خلال 3 سنوات

قال الدكتور أيمن عثمان الأمين العام لنقابة الصيادلة، إنه خلال 3 أعوام من العمل المتواصل لخدمة صيادلة مصر، تم تقديم حزمة من الخدمات، من بينها توقيع إتفاقية مع نادى نقابة الفنانين خاص بالنادى الاجتماعى لها، بالإضافة إلى العمل على الإنتهاء من نادى البحر الأعظم.

وأضاف عثمان، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، المنعقدة الآن بمقر اتحاد المهن الطبية، ونعد كافة أعضاء النقابة ببذل قصارى جهدنا لصالح أعضاء النقابة.

من جانبه، وجه الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، الشكر للدكتورة منى المهدى عضو مجلس النقابة العامة، مشيرا إلى أنها تمكنت من تدريب 11 ألف صيدلى خلال 3 سنوات من وجودها بمجلس النقابة.