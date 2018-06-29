صور.. "مأساة إنسانية جديدة" غرق عدد من الأطفال المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

كتب عبد الوهاب الجندى

شهدت السواحل الليبية مأساة إنسانية جديدة اليوم الجمعة، حث تمكنت قوات خفر السواحل الليبية، من انتشال عددا من جثث الأطفال المهاجرين الذين غرقوا قبالة سواحل البلاد، أثناء رحلتهم إلى الأراضى الأوروبية، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وتسعى العائلات الأفريقية، للهروب من المجاعات والحروب والفقر المنتشر فى بلادهم، قاصدين الملاذ الآمن فى أوروبا، عبر رحلة مليئة بالمخاطر وسط البحر الأبيض المتوسط.

وفى وقت سابق قال مسئول فى خفر السواحل إن خفر السواحل الليبى انتشل 345 مهاجرا قبالة مدينة القرة بولى اليوم الجمعة، ونقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية.

وفى حادث منفصل قال المسؤول اليوم الجمعة إن هناك مخاوف من غرق نحو 100 شخص كانوا على متن قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل غرب ليبيا.

وأضاف أن خفر السواحل أنقذ 14 شخصا إلى الشرق مباشرة من العاصمة طرابلس.

وساحل ليبيا الغربى هو نقطة الانطلاق الرئيسية لألوف المهاجرين الهاربين من الحروب والفقر فى محاولة للوصول إلى أوروبا.



القوات تحمل جثة طفل



المهاجرين



جثة طفل



جثث الأطفال



خفر السواحل الليبى



عمليات الإنقاذ قبالة ليبيا



عمليات الإنقاذ



مهاجرين تم إنقاذهم