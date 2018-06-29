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صور.. فريق عسكريين أمريكيين وبريطانيين يواصل البحث عن مفقودين داخل كهف بتايلاند

الجمعة، 29 يونيو 2018 01:51 م
صور.. فريق عسكريين أمريكيين وبريطانيين يواصل البحث عن مفقودين داخل كهف بتايلاند جانب من عملية البحث
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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يواصل فريق من العسكريين الأمريكيين والبريطانيين اليوم الجمعة، عمليات البحث عن 13 شخصا محاصرين داخل أحد الكهوف الواقعة شمالى تايلاند منذ نحو 5 أيام.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، اليوم الخميس، عن مسئولين تايلانديين قولهم "إن مياه الأمطار تسربت إلى غرفة ثانية داخل كهف "ثام لوانج" بإقليم "شيانج راى"، الأمر الذى أجبر العديد من الغواصين إلى العودة مرة أخرى خارج الكهف".

وكان المفقودون وهم 12 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم قد دخلوا إلى الكهف يوم السبت الماضى وظلوا محاصرين داخله بعدما غمرت مياه الأمطار الغزيرة المدخل الرئيسى للكهف.

يذكر أن هطول الأمطار بغزارة يعد من الأمور الشائعة فى تايلاند خلال الفترة بين شهرى مايو وأكتوبر، مع حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

شرطة تايلاند
شرطة تايلاند

 

جانب من عمليات البحث
جانب من عمليات البحث

 

الشرطة التايلاندية
الشرطة التايلاندية

 

جانب من عمليات شرطة تايلاند
جانب من عمليات شرطة تايلاند

 

الشرطة الأمريكية التايلاندية
الشرطة الأمريكية التايلاندية

 

شرطة تايلاند
شرطة تايلاند

 

جانب من عمل شرطة تايلاند
جانب من عمل شرطة تايلاند

 

عسكرى بشرطة تايلاند
عسكرى بشرطة تايلاند

 

رجال الشرطة فى تايلاند
رجال الشرطة فى تايلاند

 

جانب من عمل الشرطة التايلاندية
جانب من عمل الشرطة التايلاندية

 

رجال شرطة تايلاند
رجال شرطة تايلاند

 


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