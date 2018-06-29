صور.. صحيفة "كابيتال جازيت" تبرز الهجوم المسلح عليها فى صدارة عددها اليوم

أنابوليس (أ ف ب)

حرصت صحيفة "كابيتال جازيت" التى تصدر فى أنابوليس بولاية ماريلاند الأمريكية، وتعرضت لهجوم أسفر عن 5 قتلى أمس الخميس، على صدورها الجمعة، تاركة صفحتها المخصصة لمقالات الرأى فارغة، تكريما للضحايا.

وبدلا من المقالات المألوفة كتبت الصحيفة "يعجز الكلام عن الوصف"، غداة إطلاق نار قام به فى قاعة التحرير رجل فى الثامنة والثلاثين من العمر، كانت لديه خلافات ونزاعات قضائية مع صحيفة المدينة التى تبعد ساعة عن واشنطن.



الصفحة الأولى من العدد

وكتبت الصحيفة أيضا تحت أسماء القتلى الخمسة، وهم 4 صحفيين وموظفة تسويق، "غدا، ستعود هذه الصفحة إلى هدفها الأصلى الذى يقضى بعرض الآراء المستنيرة على قرائنا".

وبين القتلى جيرالد فيشمن المسؤول عن صفحة مقالات الرأى، وكان فى الحادية والستين من العمر.

والصفحة الأولى للصحيفة بسيطة وإخبارية من دون نعوت، فقد عنونت "مصرع 5 أشخاص فى صحيفة كابيتال".

وعمل الناجون بعد ظهر الخميس خارج قاعة التحرير، داخل سياراتهم، فى موقف للسيارات.

وقال الصحفى تشايز كوك الخميس، "لا أعرف ماذا أفعل غير هذا". وأضاف لوكالة فرانس برس "سنصدر الصحيفة غدا".



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