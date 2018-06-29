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صور.. جهاز مدينة العبور: بدء التشغيل الجزئى لمشروع "شارع شباب العبور"

الجمعة، 29 يونيو 2018 10:06 ص
صور.. جهاز مدينة العبور: بدء التشغيل الجزئى لمشروع "شارع شباب العبور" مشروع شارع شباب العبور
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم التشغيل الجزئى لمشروع "شارع شباب العبور"بالمدينة، الذى يتم تنفيذه على غرار مشروع "شارع مصر"، وسبق تنفيذه فى مدينة الشروق، موضحاً أن الشباب الفائزين بالمشروع يقدمون وجبات خفيفة ومشروبات، وهناك اشتراطات تم التشديد على الالتزام بها، للحفاظ على المكان، وستكون هناك متابعة من مسئولى الجهاز لتنفيذ ذلك.
 
وقال المهندس أحمد عمران: سبق تسكين 40 شاباً بمواقعهم بالمشروع، وذلك بعد إجراء قرعة علنية بين الشباب المستوفين للشروط، ممن تقدموا للعمل بالمشروع، وهناك 27 على قائمة الانتظار لحين الانتهاء من المواقع المخصصة وتسليمها لهم.
 
وأكد المهندس أحمد عمران أن تنفيذ مشروع "شارع شباب العبور"، يأتى مساهمة من جهاز المدينة فى توفير فرص عمل لشباب المدينة الطموح، أسوة بالتجارب التى تم تنفيذها بعدد من المدن الجديدة.
 
مشروع شارع شباب العبور (1)
مشروع شارع شباب العبور (2)
 
مشروع شارع شباب العبور (3)
 
مشروع شارع شباب العبور (4)
مشروع شارع شباب العبور (5)
مشروع شارع شباب العبور (6)
مشروع شارع شباب العبور (7)
 

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مدينة العبور

شارع شباب العبور




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