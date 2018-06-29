صور.. جامبيا تعرض ممتلكات رئيسها الهارب للبيع لمواجهة أزمة الديون

كتب وكالات _ تصوير أ.ف.ب

تسعى دولة جامبيا تقليل الديون التى تعيق اقتصادها، والتى تراكمت عليها خلال عقود من حكم الرئيس الهارب يحيى جامع، وفى هذا الإطار أعلنت بيع عدة طائرات، وأسطولاً من السيارات الفاخرة كانت مملوكة له.

وفر جامع، الذى استولى على السلطة فى إنقلاب عام 1994، من جامبيا، فى أوائل عام 2017، بينما كانت دول الجوار فى غرب أفريقيا تستعد للتدخل عسكرياً للإطاحة به بعد رفضه التنحى عقب خسارته فى الانتخابات أمام الرئيس الحالى أداما بارو.

وقال وزير المالية، أمادو سانه: إن "أسطول السيارات الباهظة الثمن فى مقر الحكم، والطائرات الثلاث التى اشتراها الرئيس السابق يحيى جامع، عرضت للبيع".



اسطول طائرات الرئيس الهارب يحيى جامع



سيارة ضمن اسطول سيارات الرئيس الهارب يحيى جامع



سيارة ضمن سيارات الرئيس الهارب يحيى جامع



طائرة ضمن ممتلكات الرئيس الهارب يحيى جامع