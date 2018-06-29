video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 04:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. جامبيا تعرض ممتلكات رئيسها الهارب للبيع لمواجهة أزمة الديون

الجمعة، 29 يونيو 2018 04:33 ص
صور.. جامبيا تعرض ممتلكات رئيسها الهارب للبيع لمواجهة أزمة الديون طائرة ضمن اسطول طائرات يمتلكها الرئيس الهارب يحيى جامع
كتب وكالات _ تصوير أ.ف.ب
إضافة تعليق

تسعى دولة جامبيا تقليل الديون التى تعيق اقتصادها، والتى تراكمت عليها خلال عقود من حكم الرئيس الهارب يحيى جامع، وفى هذا الإطار أعلنت بيع عدة طائرات، وأسطولاً من السيارات الفاخرة كانت مملوكة له.

وفر جامع، الذى استولى على السلطة فى إنقلاب عام 1994، من جامبيا، فى أوائل عام 2017، بينما كانت دول الجوار فى غرب أفريقيا تستعد للتدخل عسكرياً للإطاحة به بعد رفضه التنحى عقب خسارته فى الانتخابات أمام الرئيس الحالى أداما بارو.

وقال وزير المالية، أمادو سانه: إن "أسطول السيارات الباهظة الثمن فى مقر الحكم، والطائرات الثلاث التى اشتراها الرئيس السابق يحيى جامع، عرضت للبيع".

اسطول طائرات الرئيس الهارب يحيى جامع
اسطول طائرات الرئيس الهارب يحيى جامع

 

سيارة ضمن اسطول سيارات الرئيس الهارب يحيى جامع
سيارة ضمن اسطول سيارات الرئيس الهارب يحيى جامع

 

سيارة ضمن سيارات الرئيس الهارب يحيى جامع
سيارة ضمن سيارات الرئيس الهارب يحيى جامع

 

طائرة ضمن ممتلكات الرئيس الهارب يحيى جامع
طائرة ضمن ممتلكات الرئيس الهارب يحيى جامع

 

طائرة يمتلكها الرئيس الهارب يحيى جامع
طائرة يمتلكها الرئيس الهارب يحيى جامع

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العاهل السعودى يبحث مع رئيس جامبيا العلاقات الثنائية بين البلدين

حكومة جامبيا تتهم مؤيدى الرئيس السابق بإيواء متمردين فى منازلهم

جامبيا

يحيى جامع

رئيس جامبيا الهارب

افتصاد جامبيا

مواجهة أزمة الديون




لا تفوتك
مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

إحالة البلاغ المقدم ضد المطرب أحمد سعد بتهمة التحريض لنيابة أمن الدولة

إحالة البلاغ المقدم ضد المطرب أحمد سعد بتهمة التحريض لنيابة أمن الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة