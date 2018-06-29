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الجمعة، 29 يونيو 2018 02:40 م
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صور. انتشار سيارات اﻹغاثة بالطرق لتأمين رحلات المواطنين للمصايف والمدن الساحلية

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:03 م
صور. انتشار سيارات اﻹغاثة بالطرق لتأمين رحلات المواطنين للمصايف والمدن الساحلية متابعة المرور
كتب عبد الرحمن سيد
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قامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف انتشار الخدمات المرورية لتأمين الرحلات خلال فصل الصيف وتردد المواطنين على المدن الساحلية لقضاء الإجازة برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور مع القيام بشن حملات الرادار والكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة مع بدء توعية مرورية لقائدى السيارات تحت مسمى (أسبوع التوعية المرورية) مع توزيع مطويات على قائدى السيارات لتوعيتهم بالكشف عن السيارة والإطارات قبل السفر للحد من الحوادث.

كما تم الدفع بالعديد من سيارات الإغاثة المرورية على الطريق 01221110000 لمواجهة أى أعطال والدفع بسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية كما تم نشر قوات نظامية وتنبيه على القوات تحت إشراف اللواء عاطف الشاعر مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة المقررة.

كما تهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام ومساعدة رجال المرور، حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

 
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متابعة الحالة المرورية
متابعة الحالة المرورية

متابعة المرورو على الطرق السريعة
متابعة المرورو على الطرق السريعة

الحالة المرورية
الحالة المرورية

سيارات الاغاثة
سيارات الاغاثة

رجال المرور يتابعون أعمالهم
رجال المرور يتابعون أعمالهم

متابعة عمليات التفتيش والتأمين
متابعة عمليات التفتيش والتأمين

سيارة الإغاثة
سيارة الإغاثة
 

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