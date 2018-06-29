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الجمعة، 29 يونيو 2018 08:29 م
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صحيفة إسرائيلية: مصر تغلبت على تل أبيب فى إنتاج الغاز الطبيعى

الجمعة، 29 يونيو 2018 07:00 م
صحيفة إسرائيلية: مصر تغلبت على تل أبيب فى إنتاج الغاز الطبيعى حقل ظهر
كتب- هاشم الفخرانى
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نشرت صحيفة "إنيرجى نيوز" الاقتصادية الإسرائيلية المعنية بشئون الطاقة تقريراً موسعاً عن الحقل الجديد الذى اكتشفته شركة" إينى" الإيطالية والذى أطلق عليه اسم "نور".

وقالت الصحيفة، إن مصر أصبحت تمتلك مخزوناً استراتيجياً من الغاز الطبيعى، حيث أن سعة الحقل من الغاز الطبيعى تقدربـ 2.550 مليار متر مكعب من الغاز أى 3 أضعاف حقل "ظهر".

وأضافت الصحيفة، أن مصر بهذا الاكتشاف الجديد تغلبت على إسرائيل فى انتاج الغاز الطبيعى، ولا سيما أن سعة حقل "نور" 5 أضعاف حقل "ليفتان" و10 أضعاف حقل "تمار" الإسرائيليان واللذان تم اكتشافهما فى عام 2013 قرب شواطىء إسرائيل.


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