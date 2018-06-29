صاحب محل بقالة بالدقهلية يتهم طالبًا بالتعدى على طفله جنسيا داخل أرض زراعية

اتهم صاحب محل بقالة بعزبة 9 التابعة لمركز شربين بالدقهلية، طالبا بالصف الخامس الابتدائى، بالاعتداء جنسيا على ابنه التلميذ بالصف الأول الابتدائى.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة شربين، من المدعو "سعد س. ع" 34 عاما، صاحب محل بقالة، ومقيم بعزبة 9 - دائرة المركز- بقيام المدعو "رجب ع. ج" 11 عاما، طالب، باستدارج نجله، 6 سنوات، إلى إحدى الأراضى الزراعية، والتعدى عليه جنسيا.

وتمكن الرائد محمد الأرضى رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحويل المجنى عليه إلى مستشفى شربين العام لتوقيع الكشف الطبى عليه .